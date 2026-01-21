"Zwykli Europejczycy będą to spłacać". Bryłka: Pożyczka dla Ukrainy przyjęta

W połowie stycznia Komisja Europejska wyszła z propozycją legislacyjną, która realizuje postanowienia podjęte przez unijnych przywódców na szczycie, który odbył się pod koniec ubiegłego roku. Liderzy krajów UE zdecydowali wówczas, że w latach 2026-2027 Ukraina otrzyma od Wspólnoty wsparcie w wysokości 90 mld euro sfinansowane z pożyczki zaciągniętej przez UE. Przywódcy nie ustalili jednak wtedy wykorzystania w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów.

W środę PE przegłosował zgodę na zaciągnięcie długu. Bryłka wskazała, że "Parlament, przy akceptacji większości polskich posłów, zgodził się na zaciągniecie przez Unię Europejską pożyczki na rynkach kapitałowych, która w całości trafi do Ukrainy".

"Wbrew propagandzie rządzących, to zwykli Europejczycy będą spłacać to zobowiązanie. Z mechanizmu można było wyłączyć Polskę, ale nie zrobił tego premier @donaldtusk na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu (a zrobili to Węgrzy, Czesi i Słowacy). Teraz posłowie – słudzy narodu ukraińskiego – ochoczo poparli zadłużanie przyszłych pokoleń w imię interesów pogrążonej w aferach korupcyjnych Ukrainy" – napisała polityk na swoim koncie na platformie X.

Pożyczka dla Ukrainy

Według portalu Politico, który powołuje się na wysokich rangą urzędników Komisji Europejskiej, UE ma płacić Ukrainie 3 mld euro rocznie z tytułu odsetek od pożyczki, począwszy od 2028 r., w trakcie siedmioletniego budżetu. Źródła publikacji twierdzą, że wypłata odsetek rozpocznie się w 2027 r., ale w tym roku wyniesie ona zaledwie 1 mld euro.

Ukraina będzie musiała spłacić pożyczkę dopiero po zakończeniu wojny przez Rosję i wypłaceniu reparacji wojennych. Wydaje się to mało prawdopodobne, co oznacza, że UE mogłaby stale rolować dług lub wykorzystać zamrożone aktywa rosyjskie do jego spłaty – wskazano w tekście.

Wymagałoby to kolejnego porozumienia politycznego między przywódcami UE, ponieważ Belgia stanowczo sprzeciwia się wykorzystaniu zamrożonych aktywów, z których większość znajduje się w brukselskim depozycie finansowym Euroclear.

Czytaj też:

Zwrot w sprawie umowy z Mercosur. "Historyczny wynik głosowania" w PECzytaj też:

Pożyczka dla Ukrainy. Europoseł Konfederacji uderza w Tuska