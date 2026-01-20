Pożyczka dla Ukrainy. Europoseł Konfederacji uderza w Tuska

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola poinformowała w poniedziałek, że PE „będzie we wtorek głosował nad uruchomieniem trybu pilnego w sprawie akceptacji 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy”.

Do sprawy odniosła się na platformie X Anna Bryłka, europoseł Konfederacji.

„Nie widzę najmniejszego powodu, żeby Polacy mieli zrzucać się na spłatę pożyczki dla Ukrainy. Będziemy głosować przeciw” – napisała.

twitter

Anna Bryłka oceniła, że „Donald Tusk mógł wyłączyć Polskę z tego mechanizmu”.

„Polska jest jedynym z czterech państw Grupy Wyszehradzkiej, która nie skorzystała z możliwości wyłączenia ze wspólnego unijnego długu. Nie będą go spłacać Czesi, Słowacy ani Węgrzy, za to będą Polacy” – napisała europoseł Konfederacji.

Pożyczka dla Ukrainy. Tryb pilny w Parlamencie Europejskim

Tryb pilny w Parlamencie Europejskim oznacza duże przyspieszenie prac legislacyjnych, które polega na skróceniu lub pominięciu etap prac w komisjach europarlamentu oraz skraca czas na zgłaszanie poprawek, co pozwala na przeprowadzenie głosowania już podczas tej samej sesji plenarnej.

Część zapisów dotyczących pożyczki dla Ukrainy ma być głosowana w środę, a kolejne części na następnych sesjach europarlamentu.

W połowie stycznia Komisja Europejska wyszła z propozycją legislacyjną, która realizuje postanowienia podjęte przez unijnych przywódców na szczycie, który odbył się pod koniec ubiegłego roku. Liderzy krajów UE zdecydowali wówczas, że w latach 2026-2027 Ukraina otrzyma od Wspólnoty wsparcie w wysokości 90 mld euro sfinansowane z pożyczki zaciągniętej przez UE. Przywódcy nie ustalili jednak wtedy wykorzystania w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów.

Czytaj też:

A może by tak referendum w sprawie pożyczki dla Ukrainy?Czytaj też:

"Mówimy NIE brukselskiemu planowi wojny". Stanowcze słowa Orbana