"Mówimy NIE brukselskiemu planowi wojny". Stanowcze słowa Orbana

Premier Węgier Viktor Orban we wpisie na platformie X przypomniał, że „niestety, pieniądze nie rosną na drzewach, a już na pewno nie 800 miliardów dolarów”. „To kwota, której Ukraińcy domagają się od Europejczyków na najbliższe dziesięć lat” – dodał.

twitter

Szef węgierskiego rządu ocenił, że „dla Węgier oznaczałoby to obciążenie finansowe w wysokości ponad 9 miliardów dolarów”. „A skąd, zdaniem Brukseli, mają pochodzić te wszystkie pieniądze? Nie roszcząc sobie prawa do wyczerpującego omówienia, znieśliby emerytury trzynaste i czternaste, programy wsparcia mieszkaniowego, dopłaty do zakupu domu dla rodzin, obniżone ceny energii dla gospodarstw domowych, liniowy podatek dochodowy, program pożyczek pracowniczych oraz ulgi podatkowe dla matek, młodzieży i rodzin. Mógłbym tak wymieniać bez końca. To nie są spekulacje” – napisał.

Viktor Orban stwierdził, że „brukselski plan generalny jest opisany czarno na białym w semestrze europejskim, zaleceniach dla poszczególnych krajów oraz procedurach dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego”.

Podkreślił, że „w obliczu zbliżających się wyborów na Węgrzech trzeba będzie podjąć decyzję”. „Jedno jest pewne: mówimy NIE brukselskiemu planowi wojny!” – podkreślił premier Węgier.

Wybory na Węgrzech 12 kwietnia

„Zgodnie z przepisami Ustawy Zasadniczej i Ustawy o ordynacji wyborczej datę wyborów powszechnych wyznaczyłem na niedzielę 12 kwietnia 2026 roku” – oświadczył w poniedziałek na Facebooku prezydent Węgier Tamas Sulyok.

Dodał, że „jednym z filarów demokracji jest prawo do swobodnego wyboru”. „Zachęcam wszystkich do korzystania z niego!” – podkreślił prezydent Węgier.

Orban gotowy znów zostać premierem

W sobotę na kongresie Fidesz Viktor Orban ogłosił, że jest gotów zostać jej kandydatem na przyszłego premiera. Kandydatura Viktora Orbana ma zostać oficjalnie potwierdzona w lutym. Na kongresie w Budapeszcie zaprezentowano też listę 106 kandydatów (65 z poprzednich list i 41 nowych), którzy będą ubiegać się o mandat posła w 106 jednomandatowych okręgach wyborczych.

Komentując nadchodzące wybory, Viktor Orban ocenił, że Węgry wybiorą w kwietniu pomiędzy „wojną i pokojem”. Zdaniem szefa węgierskiego rządu, partie opozycyjne „wprowadzą w kraju brukselską gospodarkę wojenną”.

Czytaj też:

To wtedy odbędą się wybory na Węgrzech. Ujawniono datęCzytaj też:

Orban ostro o pomocy dla Ukrainy. Podał koszty, jakie poniosą Węgry