Orban ostro o pomocy dla Ukrainy. Podał koszty, jakie poniosą Węgry

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenia, że odbudowa będzie wymagała około 700–800 miliardów dolarów. Premier Węgier we wpisie zamieszczonym na platformie X podkreśla, że taka kwota jest nierealna. Jego zdaniem wdrożenie takiej pomocy oznaczałoby konieczność likwidacji szeregu projektów socjalnych.

"Ukraina prosi o € 800 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady, nie licząc kosztów wojskowych. W związku z tym Brukselczycy domagają się, aby Węgry zlikwidowały system wsparcia rodzin, emerytury, tanią energię, szpitale i uczciwe podatki, aby pieniądze mogły trafić do Ukrainy. Odmawiamy! Ta droga osłabia Europę i prowadzi ją ku ruinie gospodarczej. Węgry nadal będą stawiać na pierwszym miejscu swoich obywateli" – napisał Orban w mediach społecznościowych.

Zełenski podał, ile będzie kosztowała odbudowa Ukrainy

Zełenski przekazał, że współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi nad "planem działania na rzecz dobrobytu Ukrainy". Plan zakłada m.in. wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.

"Nasza wizja, wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, sięga roku 2040 i obejmuje kluczowe elementy porozumienia dotyczącego inwestycji i przyszłego dobrobytu. Główne aspekty i kierunki to nasze cele narodowe, oczekiwana długość życia, powrót uchodźców, PKB na mieszkańca, nowe miejsca pracy, gwarancje bezpieczeństwa, a następnie kwestia dostępu do rynków i przystąpienia do Unii Europejskiej" – napisał Zełenski na portalu X.

Jak dodał, opracowane zostały cele i strategie dotyczące stabilności makroekonomicznej. A szacunkowe koszty odbudowy kraju po wojnie będą wymagały około 700–800 miliardów dolarów.

"Ważne jest, abyśmy mieli wspólną wizję ze Stanami Zjednoczonymi, że utworzymy kilka funduszy. Będzie to Fundusz Budowlany Ukrainy, suwerenna platforma inwestycyjna Ukrainy, Fundusz Rozwoju Ukrainy oraz Fundusz na rzecz Wzrostu i Szans Ukrainy. Planujemy kontynuować rozwój amerykańsko-ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy. Grupy negocjacyjne omawiają również kwestie dotyczące Funduszu Kapitału Ludzkiego i wsparcia zwrotów" – napisał Zełenski na platformie X.

