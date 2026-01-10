Rządzący europejscy idioci chcą w końcu wojny w Europie. Mówiono już tysiąc razy: Rosja nie zaakceptuje obecności wojsk europejskich ani NATO na Ukrainie, ale nie, Micron wciąż wciska te żałosne bzdury. No to dawaj. Oto, co dostaniesz" – napisał były premier i prezydent Rosji na platformie X.

Do wpisu dołączył nagranie dokumentujące jeden z rosyjskich ataków. Na filmie z kamery przemysłowej uchwycono moment uderzenia pocisku Oresznik.

Dwa kraje wyślą żołnierzy na Ukrainę

We wtorek w Paryżu doszło do spotkania "koalicji chętnych". Wcześniej w Pałacu Elizejskim odbyło się spotkanie prezydentów Francji i Ukrainy, Emmanuela Macron oraz Wołodymyra Zełenskiego.

Po szczycie "koalicji chętnych" Macron, Zełenski i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podpisali memorandum dotyczące rozmieszczenia sił wielonarodowych po ewentualnym rozejmie na Ukrainie. Jest to dokument trójstronny, odrębny od deklaracji całej koalicji. Wołodymyr Zełenski ocenił, że podpisanie memorandum jest sygnałem, na ile poważnie "koalicja chętnych" jest w stanie współpracować na rzecz bezpieczeństwa.

Premier Włoch Giorgia Meloni podczas spotkania "koalicji chętnych" w Paryżu potwierdziła wsparcie dla walczącej z Rosją Ukrainy, a jednocześnie powtórzyła, że jej kraj nie wyśle wojsk na ukraińskie terytorium.

Również kanclerz Niemiec Friedrich Merz zadeklarował gotowość do udziału niemieckich sił w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawieszeniu broni. Żołnierze Bundeswehry mogliby działać z terytorium sąsiadującego z Ukrainą państwa NATO, np. Polski lub Rumunii – donosi niemiecki dziennik "FrankfurterAllgemeine Zeitung". Według gazety, politycy chadecji, SPD oraz Zielonych są przychylni takiemu scenariuszowi.

