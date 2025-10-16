Orban: Europejscy liderzy chcą kontynuować wojnę. Mają strategię i plan

Szef rządu w Budapeszcie niebawem spotka się z prezydentem USA. – Mamy już wyznaczoną datę, a negocjacje są zakończone w około 80 procentach. Kiedy uzgodnimy z Amerykanami pozostałe 20 procent, wspólnie zdecydujemy, kiedy ogłosić spotkanie – powiedział Viktor Orban w wywiadzie dla radia "Mandiner".

Współpraca gospodarcza z USA

Orban przekazał, że rozmowy, które mogą się odbyć jeszcze w tym roku, będą dotyczyć m.in. współpracy gospodarczej, w tym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi.

Szef Fideszu był również pytany o szczyt światowych przywódców w egipskim Szarm el-Szejk, gdzie liderzy USA, Turcji, Egiptu i Kataru podpisali plan pokojowy dla Strefy Gazy. W wydarzeniu – na zaproszenie Donalda Trumpa – uczestniczył również węgierski premier.

Orban: Węgry częścią sojuszu na rzecz rozwiązań pokojowych

– To zaproszenie nie było przypadkowe. Byliśmy tam, ponieważ tam jest nasze miejsce. Od powrotu Trumpa do Białego Domu rozwija się globalna sieć przywódców, którzy poszukują pokojowych rozwiązań każdego konfliktu zbrojnego. Węgry są częścią tego sojuszu. Obecnie już ponad 12 liderów wspiera się wzajemnie w działaniach na rzecz pokoju – przekonywał Orban.

"Chcą kontynuować wojnę, podżegają Zełenskiego"

Węgierski premier skomentował również sytuację polityczną wokół wojny na Ukrainie, oceniając, że "prezydent Trump już dawno zawarłby pokój, gdyby europejscy liderzy wciąż nie podżegali Wołodymyra Zełenskiego". – Gdybyśmy grali z Amerykanami w tej samej drużynie, już teraz mielibyśmy pokój. Ale europejscy przywódcy chcą kontynuować wojnę, mają swoją strategię i plan — ocenił.

Premier Węgier liczy, że Trumpowi uda się w końcu doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie, pomimo licznych niepowodzeń, z jakimi Biały Dom musiał się zmierzyć w tej sprawie.

Czytaj też:

Porzucą zakupy ropy z Rosji? Trump twierdzi, że dopiął swegoCzytaj też:

Rzecznik KE Olof Gill odgraża się Trumpowi? "W gestii Brukseli"