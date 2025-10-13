Plan pokojowy dla Strefy Gazy. Trzej prezydenci złożyli podpisy

– To wielki dzień dla świata, wielki dzień dla Bliskiego Wschodu – powiedział Trump podczas szczytu w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk, do którego w poniedziałek zjechali światowi przywódcy, aby sfinalizować porozumienie pokojowe w Strefie Gazy.

– Podpiszemy dokument, który określi wiele zasad, przepisów i innych kwestii. Będzie on bardzo obszerny – stwierdził prezydent USA, zanim wraz z przywódcami Egiptu i Turcji złożyli podpisy na dokumencie.

Prezydent Egiptu Abd al-Fattah el-Sisi zapowiedział, że Trump zostanie odznaczony Orderem Nilu, najwyższym egipskim odznaczeniem państwowym.

Plan pokojowy Trumpa dla Strefy Gazy. Izrael i Hamas podpisali porozumienie

Donald Trump przyleciał do Szarm el-Szejk prosto z Izraela, gdzie w tamtejszym parlamencie wygłosił przemówienie z okazji zawarcia porozumienia pokojowego w Strefie Gazy i wypuszczenia izraelskich zakładników, przetrzymywanych w Strefie od ponad dwóch lat.

To realizacja pierwszej fazy 20-punktowego planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy, który został zatwierdzony w zeszłym tygodniu przez Hamas i Izrael, po negocjacjach prowadzonych w Egipcie.

Kolejne zapisy porozumienia obejmują m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie przez niego władzy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, a także odbudowę Strefy.

Szczyt w Egipcie. Nie ma nikogo z Polski

– Odbudowa będzie chyba najłatwiejszą częścią. (...) Wszyscy wiemy, jak odbudowywać i wiemy, jak budować lepiej niż ktokolwiek inny na świecie – stwierdził Trump po podpisaniu planu pokojowego.

Jak podkreśla Reuters, ONZ i inne organizacje szacują, że odbudowa infrastruktury i domów w Strefie Gazy będzie wymagała inwestycji rzędu dziesiątek miliardów dolarów.

W szczycie w Szarm el-Szejk uczestniczą m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Włoch Giorgia Meloni. W spotkaniu nie bierze udziału przedstawiciel Polski.

