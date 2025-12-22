"Prezydent Nawrocki ma rację". Zastępca szefa NATO zamieścił wymowny wpis

W sieci rozgorzała dyskusja nad wystąpieniem premiera Węgier Viktora Orbana. Polityk przekonywał, że obecnie działania Unii Europejskiej jedynie przedłużają konflikt na Ukrainie. Stwierdził ponadto, że ani Napoleon ani Adolf Hitler nie zdołali pokonać Rosji. Tymczasem Kai Kallas (szefowa unijnej dyplomacji) wydaje się, jak mówił węgierski premier, że UE odniesie w tej kwestii sukces.

Komentując wypowiedź Orbana Jaroslaw Trofimow, główny korespondent ds. zagranicznych w "The Wall Street Journal" przypomniał, że w przeszłości Rosja przegrywała wojny. Jak stwierdził, wystarczy w tej kwestii "zapytać Afgańczyków czy Polaków". Na jego wpis zareagował Sławomir Dębski, który przypomniał, że to prezydent Karol Nawrocki w sierpniu tego roku pierwszy publicznie "skorygował" tezy podobne do tych stawianych przez Orbana.

Wpis Dębskiego spotkał się z reakcją Asystenta Sekretarza Generalnego NATO ds. Politycznych i Polityki Bezpieczeństwa.

"Prezydent @NawrockiKn ma rację: Historia uczy nas, że Rosja nie jest niezwyciężona. Przegrała wojny. Może przegrać wojnę, którą toczy dzisiaj" – napisał Boris Ruge.

Słowa Nawrockiego

Podczas obchodów 105. rocznicy Cudu nad Wisłą prezydent Karol Nawrocki zamieścił wpis, w którym przypomniał o polskich tradycjach wolnościowych oraz znaczeniu Bitwy Warszawskiej dla całej Europy.

""Od wieków rosyjski imperializm stanowi śmiertelne zagrożenie dla naszej wolności. Polska tradycja polityczna uczy, że rosyjski ekspansjonizm opiera się na dziedzictwie wewnętrznego despotyzmu, w którym jedynym wolnym człowiekiem jest sam władca. Ale właśnie dlatego, że despotyzm rosyjski jest wrogiem wolności, imperializm rosyjski może zostać pokonany jedynie poprzez sojusz wolnych narodów" – napisał.

"Zapraszam wszystkich, którym leży na sercu wolność i pokój, aby 15 sierpnia wraz z moimi rodakami Polakami świętowali położenie kresu despotyzmowi i obronę wolności. Dlatego nigdy nie poddamy się rosyjskiemu imperializmowi i dlatego wspieramy Ukrainę w obronie jej wolności – aby Europa znów stała się jednością, wolnością i pokojem. Rosja nie jest niepowstrzymana. Rosja nie jest niepokonana" – podsumował prezydent RP.

