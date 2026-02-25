Tusk zwrócił się do Nawrockiego. "Dotarła do mnie wiadomość"

Donald Tusk wystąpił w środę na konferencji prasowej z premier Islandii. W pewnym momencie zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. – Bardzo bym chciał, żeby w sprawach bezpieczeństwa to myślenie było wspólne, tak jak jest wspólne między Islandią a Polską, jeżeli chodzi przede wszystkim o wielki program finansowania polskiego bezpieczeństwa SAFE – mówił.

– Dosłownie kilka minut temu dotarła do mnie wiadomość, że właściwie wszystkie zorganizowane środowiska gospodarcze w Polsce – przedsiębiorcy, firmy, pracodawcy – dołączyli do generałów i oficerów Wojska Polskiego, do polskiego rządu z apelami, aby nie blokować pieniędzy na polski przemysł zbrojeniowy, na polską armię, na polską gospodarkę w tej części, która decyduje o bezpieczeństwie. Wszyscy na tym skorzystamy – stwierdził Tusk. – Bardzo liczę na szybki podpis prezydenta pod tą ustawą. Dla dobra nas wszystkich i dla bezpieczeństwa Polski – dodał.

Prezydent Nawrocki zabrał głos ws. SAFE

Rada Ministrów przyjęła 11 lutego projekt ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE. Projekt umożliwi Polsce wykorzystanie pieniędzy z unijnego programu przeznaczonego na rozwój bezpieczeństwa i obronności. Nasz kraj złożył wniosek o pożyczkę w wysokości prawie 200 mld zł.

– Musimy mieć pewność, że te środki nie będą wstrzymane czy zawieszone. Pewność to bezpieczeństwo, niepewność to niebezpieczeństwo. Wszyscy pamiętamy, że w przypadku KPO ta zasada stała się przyczyną dużych konfliktów, napięć między Unią Europejską a Polską. Ta sama zasada ma zastosowanie do SAFE – zauważył prezydent Karol Nawrocki. – Nie jesteśmy w stanie tego ryzyka usunąć żądną preambułą czy innym aktem zbiorowej deklaracji Sejmu czy Senatu – tłumaczył.

– Tu potrzebna jest chłodna ocena, spokój, uczciwa debata, a nie polityczny zgiełk, którego niestety Polska stała się częścią. To olbrzymi dług, który będzie spłacany przez państwo polskie przez dziesięciolecia, dlatego Polacy mają prawo wiedzieć, jaki będzie prawdziwy koszt zaciągniętego zobowiązania oraz na jakich warunkach będzie ono udzielane – podkreśliła głowa państwa.

