"Najpoważniejszy dylemat" Nawrockiego. "Zdefiniuje go lata"

Wciąż nie wiadomo, jaką decyzję ws. SAFE podejmie prezydent Karol Nawrocki. W ocenie wicemarszałka Sejmu z ramienia PSL Piotra Zgorzelskiego, dla głowy państwa będzie to prawdziwy test. Poprzednie prezydenckie weta polityk określił jako "igraszkę".

– Moim zdaniem to jest pierwszy projekt ustawy, który trafi na biurko prezydenta, który go zdefiniuje na dłużej. To jest projekt ustawy, którego niepodpisanie będzie źle oddziaływało na niego jako zwierzchnika sił zbrojnych, bo już do niego głosy wojskowych dotarły – mówił Zgorzelski w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24. Według niego, to nie jest tak, że prezydent jest na te głosy jest głuchy i "tylko patrzy w stronę PiS". – To jest najpoważniejszy dylemat, który – powtórzę – zdefiniuje go na długie miesiące i lata. Poprzednie weta, poprzednie ustawy to była igraszka. Teraz dopiero będzie prawdziwy test na to, czy racja stanu i logika państwowa jest ponad logiką partyjną – podkreślił polityk PSL.

Padło pytanie o SAFE. Oto, co powiedział prezydent?

Przypomnijmy, że prezydent został zapytany o tę kwestię podczas czwartkowej wizyty w Sejmie przy okazji expose ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego. – Materia jest oczywiście tak istotna dla państwa polskiego i wywołuje tak wiele emocji w Polsce, że nie będę mówił dzisiaj, jaką decyzję podejmę – powiedział Karol Nawrocki. – Na tę decyzję mam jeszcze kilka tygodni. Oczywiście sprawie cały czas się przyglądam, szukając też rozwiązań i dyskutując z premierem Kosiniakiem-Kamyszem i z generałami, także oczywiście wsłuchując się w opinie BBN, przyglądając się temu, jak Polacy reagują na propozycję umowy SAFE, więc decyzję podejmę w odpowiednim momencie – wyjaśnił.

Warto przypomnieć, że według opublikowanego w środę sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita", aż 58,4 proc. respondentów opowiada się za podpisaniem ustawy wdrażającej unijny program dozbrajania. Przeciwnych SAFE jest z kolei 29,8 proc. uczestników badania. Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie ma 11,8 proc. ankietowanych.

