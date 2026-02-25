Prezydent w obliczu dylematu. Miażdżące wyniki sondażu

O to, jaką decyzję Karol Nawrocki powinien podjąć w sprawie SAFE zapytano Polaków w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita".

Zapytano Polaków o SAFE. Jednoznaczne wyniki badania

Okazuje się, że aż 58,4 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco. Opinię, w myśl której prezydent powinien zawetować ustawę wyraziło w badaniu 29,8 proc. pytanych. Sprecyzowanego zdania w tej sprawie nie miało z kolei 11,8 proc.

Na razie nie jest jasne, co w sprawie ustawy wdrażającej program SAFE zrobi prezydent. Jak poinformował w poniedziałek minister Karol Rabenda, Nawrocki "bierze pod uwagę wszystkie możliwości".

SAFE. O co chodzi z unijnym programem?

W czwartek Senat przegłosował poprawki do ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Poprawki zapewniają m.in., że pożyczki z programu nie będą finansowane z budżetu MON, a także wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej wykorzystywania środków.

W ramach unijnego programu SAFE polski rząd będzie mógł skorzystać z około 43,7 mld euro. Są to jednak pieniądze z pożyczek. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. środków ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Takie deklaracje nie zostały jednak nigdzie zapisane.

Celem SAFE jest jak najszybsze wzmocnienie obronności państw UE, poprzez zakupy sprzętu wojskowego, przede wszystkim w europejskim przemyśle. Polska opozycja ocenia, że na SAFE skorzystają głównie Niemcy.

Instrument zaprojektowany jest tak, by finansować stosunkowo krótkoterminowe projekty, trwające maksymalnie do 2030 roku.

Badanie IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zostało zrealizowane w dniach 13-14 lutego 2026 roku metodą telefoniczną, CATI, na próbie n=1068.

