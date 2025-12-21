Już nie tylko Polska. NATO otwiera drugi hub logistyczny dla Ukrainy

Hub w Jasionce pod Rzeszowem powstał po wybuchu wojny na Ukrainie 24 lutego 2022 r. Jest to kluczowe centrum logistyczne dla wszelkiej pomocy napływającej ze świata dla Kijowa – wojskowej, humanitarnej i medycznej. Środki napływają do Jasionki z Europy i USA. Teraz do polskiego centrum dołączy drugie, które będzie znajdowało się w Rumunii.

Otwarcie drugiego hubu potwierdził zastępca dowódcy NATO ds. wsparcia Ukrainy, generał Mike Keller. Media donoszą, że rumuńskie centrum będzie działać równolegle z polskim. Dzięki niemu będzie możliwe podwojenie tranzytu broni na Ukrainę m.in. w ramach mechanizmu PURL.

Keller ujawnił również skalę pomocy udzielanej Ukrainie przez sojuszników. W 2025 roku dostarczono około 220 tysięcy ton pomocy wojskowej – około 9 tysięcy ciężarówek, 1,8 tysiąca wagonów kolejowych i około 500 samolotów z bronią i sprzętem wojskowym.

"To w zasadzie całkiem pozytywna wiadomość, biorąc pod uwagę uniezależnienie dostaw broni na Ukrainę od jednego centrum logistycznego w Polsce. Chodzi bowiem o pilnie potrzebne środki obrony powietrznej, a przede wszystkim rakiety do nich, amunicję itp”. – ocenili eksperci Defense Express.

Nowe centrum logistyczne będzie podlegać bezpośrednio NATO.

Hub w Rzeszowie

Hub w Rzeszowie znajduje się ok. 80 km w linii prostej od granicy polsko-ukraińskiej – tam towar, wcześniej poddany kontroli bezpieczeństwa (m.in. pirotechnicznej, kontrwywiadowczej), jest transportowany na granicę z Ukrainą. Przez ponad dwa lata całość tych zadań wykonywał specjalny inspektorat wsparcia – zespół czterech służb pod głównym kierownictwem Służby Kontrwywiadu Wojskowego – policja, Centralne Biuro Śledcze Policji, SKW i kilkunastu funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej.

Czytaj też:

Portugalia i Ukraina porozumiały się ws. wspólnej produkcji dronówCzytaj też:

Zwrot ws. MiG-ów dla Ukrainy. Jasna deklaracja Nawrockiego