Święto Wojska Polskiego. Nawrocki: Nigdy nie poddamy się rosyjskiemu imperializmowi

Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Centralnym punktem obchodów jest defilada, która odbędzie się na stołecznej Wisłostradzie. Święto ustawiono na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.

Prezydent Karol Nawrocki opublikował wpis w języku angielskim. Przypomina o polskich tradycjach wolnościowych oraz znaczeniu Bitwy Warszawskiej dla całej Europy. "Dziś obchodzimy 105. rocznicę wielkiego polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Wojsko Polskie, wspólnie z siłami ukraińskimi, skutecznie odparło marsz Armii Czerwonej na zachód, broniąc Europy przed rewolucją komunistyczną" – wskazuje przywódca.

Nawrocki o polskich triumfach

"Od wieków rosyjski imperializm stanowi śmiertelne zagrożenie dla naszej wolności. Polska tradycja polityczna uczy, że rosyjski ekspansjonizm opiera się na dziedzictwie wewnętrznego despotyzmu, w którym jedynym wolnym człowiekiem jest sam władca. Ale właśnie dlatego, że despotyzm rosyjski jest wrogiem wolności, imperializm rosyjski może zostać pokonany jedynie poprzez sojusz wolnych narodów. Mój naród powstrzymał imperializm rosyjski pod Orszą (1514), Kłuszynem (1610) i Warszawą (1920). Naród polski wie, że sprzeciw wobec imperializmu rosyjskiego nie jest wyłącznie kwestią ekonomiczną – dotyczy samej istoty wolności człowieka i narodu. Wolność jest bezcenna. Nie można jej kupić ani sprzedać. Trzeba jej bronić. Jest to polska tradycja, której początki sięgają XV wieku" – podkreśla Karol Nawrocki.

"Zapraszam wszystkich, którym leży na sercu wolność i pokój, aby 15 sierpnia wraz z moimi rodakami Polakami świętowali położenie kresu despotyzmowi i obronę wolności. Dlatego nigdy nie poddamy się rosyjskiemu imperializmowi i dlatego wspieramy Ukrainę w obronie jej wolności – aby Europa znów stała się jednością, wolnością i pokojem. Rosja nie jest niepowstrzymana. Rosja nie jest niepokonana" – podsumował prezydent RP.

