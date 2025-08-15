"Mordercy od 1939 r.". Jest oświadczenie polskiego MSZ

Chodzi o kłamliwy baner wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa na meczu z zespołem Raków Częstochowa. Napisano na nim o Polakach "Mordercy od 1939 r.". Ponadto jeden z kibiców imitował stosunek seksualny z manekinem odzianym w polską flagę.

MSZ: Skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców

"MSZ stanowczo potępia zachowanie części kibiców podczas meczu Maccabi Haifa – Raków Częstochowa. Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ rozmawiał dziś w tej sprawie z Ambasadorem Izraela Ya’akovem Finkelsteinem. Przekazał Panu Ambasadorowi wyrazy najwyższego oburzenia z powodu skandalicznej treści wywieszonego przez izraelskich kibiców transparentu, dziękując jednocześnie za jego jednoznaczne potępienie przez Ambasadę. Także Ambasador Polski w Izraelu będzie rozmawiał o tym haniebnym incydencie z tamtejszym MSZ. Relacje polsko-izraelskie nie mogą być – i nie będą – niszczone przez ekstremistów" – przekazał resort spraw zagranicznych na rządowej stronie internetowej.

Wezwanie UEFA do reakcji

"W przekonaniu, że ani na stadionach sportowych, ani poza nimi nie ma miejsca na przemoc i mowę nienawiści, wzywamy do stosownej reakcji na ten incydent władze UEFA" – wskazało MSZ.

Oświadczenie ambasady Izraela

Wcześniej ambasada Izraela opublikowała na platformie X komunikat, w którym potępiła kibiców. "Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochową. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" – napisano w mediach społecznościowych.

Sikorski zabrał głos

Niebawem minister Radosław Sikorski podziękował ambasadzie za reakcję. "Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości" – napisał szef MSZ.

Później opublikował kolejny wpis. "Przy okazji informuję, że dyplomacja to nie kibolska ustawka. Haniebny transparent nie wystawiło państwo Izrael tylko tamtejsze zakute łby. Ustaliłem z ministrem Kierwińskim, że jeśli Węgry pomogą nam ich zidentyfikować to dostaną zakaz wjazdu do Polski. Proszę też zważyć czy chcemy aby nasz ambasador był wzywany na dywanik w Tel Awiwie za każdym razem gdy jakiś dureń napisze ‚ŁKS Żydy."

Kaleta: Jakiej żadnej strony? Próbujecie wybielać i lawirować

Tymczsem polscy posłowie szybko zwrócili uwagę, że w oświadczeniu ambasady Izraela w Polsce jest bardzo poważna nieścisłość. "Jakiej żadnej strony? Dzisiaj jedna strona zachowała się haniebnie. Wasi kibice, kibice Waszej drużyny PUBLICZNIE znieważyli Polaków jako naród. Nawet we wpisie teoretycznie odcinającym się próbujecie wybielać i lawirować. Mogliście milczeć. Wyszłoby na to samo" – napisał Sebastian Kaleta z PiS.

