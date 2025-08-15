Ambasada Izraela zareagowała na skandaliczny baner. "Mogliście milczeć"

Polska, co wyrazili wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i rzecznik rządu Adam Szłapka, oczekuje jasnej reakcji ze strony UEFA w związku z kłamliwym banerem wywieszonym przez kibiców Maccabi Hajfa na meczu z Raków Częstochowa. Napisano na nim o Polakach "Mordercy od 1939 r.". Tymczasem głos zabrała ambasada Izraela w Polsce.

Ambasada Izraela opublikowała na platformie X komunikat. "Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochową. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" – napisano w mediach społecznościowych.

"Żadnej ze stron". Kuriozalny fragment wpisu ambasady Izraela

Polscy posłowie szybko zwrócili uwagę, że w oświadczeniu jest bardzo daleko idąca nieścisłość. "Jakiej żadnej strony? Dzisiaj jedna strona zachowała się haniebnie. Wasi kibice, kibice Waszej drużyny PUBLICZNIE znieważyli Polaków jako naród. Nawet we wpisie teoretycznie odcinającym się próbujecie wybielać i lawirować. Mogliście milczeć. Wyszłoby na to samo" – napisał Sebastian Kaleta z PiS.

Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, także skomentował wpis ambasady, nawiązując, że wciąż nie ma głosu ministra spraw zagranicznych. "Przeproście i przy okazji przekażcie pani Annie Applebaum, by obudziła męża. Może tak się uda go wyciągnąć z wyra" – czytamy.

Skandaliczny baner kibiców Maccabi Hajfa

Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Rakowa. Polska drużyna zapewniła sobie awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Niestety sportowe widowisko zostało przyćmione przez skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców.

Pod koniec spotkania w węgierskim Debreczynie, kibice Maccabi wywiesili na trybunach skandaliczny transparent. Widniejący na nim napis brzmiał: "Mordercy od 1939 r.". Twierdzenie to mija się z prawdą, jest kompletnie ahistoryczne, bo zarzuca Polakom współudział w zaplanowanym i wykonanym przez hitlerowskie Niemcy Holokauście, który odbywał się m.in. na okupowanym przez nich polskim terytorium.

Ponadto spiker Maccabi wyzywał Polaków od nazistów, przekazał obecny na meczu dziennikarz sportowy Łukasz Ciona. "Bez komentarza" – napisał rzecznik Rakowa Częstochowa. W sieci pojawia się coraz więcej zdjęć i nagrań ze stadionu

