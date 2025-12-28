Kryzys w PiS. Panowie G.: Ostrożnie z liczeniem zdrajców

Niesłychanie bawi nas przeciwstawianie w mediach oficjalnej wigilii PiS na Nowogrodzkiej i wigilii nieoficjalnej, u Mateusza Morawieckiego, w biurze przy Lwowskiej. Otóż, kochani, chcemy podkreślić, że WSZYSTKIE wigilie, które nie odbywają się 24 grudnia, są nieoficjalne.

Natomiast w kwestii dwóch konkurencyjnych spotkań wigilijnych PiS – mało kto zauważył sprawę podstawową: to nie jest tak, że u Morawieckiego demonstracyjnie pojawili się ci, którzy nie pojawili się przy Nowogrodzkiej. Otóż w zdecydowanej większości byli to działacze zaliczający tak jedną, jak drugą wigilię. Zresztą po to właśnie Mateusz zorganizował swoją odpowiednio później. Zatem z liczeniem zdrajców na zdjęciach bylibyśmy ostrożni.