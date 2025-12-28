Dość krętactw Tuska - żądam startu ETS2 już 1 stycznia 2027 roku!

PROSTO ZYGZAKIEM Jestem wściekły, że Donald Tusk znów już niemal postawił na swoim, czyli już niemal doprowadził do opóźnienia wejścia w życie postanowień ETS2 o rok (choć próbował opóźnić o trzy lata).
A to oznacza, że jeśli jego niecny plan się powiedzie, to ETS2 zamiast, jak zakładano, wejść w życie 1 stycznia 2027 r. – przed wyborami do Sejmu i Senatu, planowanymi na jesień 2027 r. – zacznie obowiązywać 1 stycznia 2028 r., a zatem już po tych wyborach.
I o to właśnie wszystkim jawnym i skrytym wyznawcom Zielonego Ładu – od całej lewicy, przez całą Koalicję Obywatelską, aż po niemało polityków PiS – chodzi.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.