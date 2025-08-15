Prezydent Nawrocki i rząd reagują na haniebny baner izraelskich kibiców

Polska oczekuje jasnej reakcji ze strony UEFA w związku z kłamliwym banerem wywieszonym przez kibiców Maccabi Hajfa na meczu z Raków Częstochowa.

Polska żąda reakcji UEFA

"Skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców wobec Polski i Polaków. Oczekujemy jednoznacznej reakcji od UEFA" – zwrócił się do piłkarskiej organizacji rzecznik rządu Adam Szłapka.

twitter

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" – czytamy na profilu prezydenta Karola Nawrockiego na X.

twitter

"Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu UEFA względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" – napisał wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kibice Maccabi Hajfa: "Mordercy od 1939 r."

Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Rakowa. Polska drużyna zapewniła sobie awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Niestety sportowe widowisko zostało przyćmione przez skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców.

Pod koniec spotkania w węgierskim Debreczynie, kibice Maccabi wywiesili na trybunach skandaliczny transparent. Widniejący na nim napis brzmiał: "Mordercy od 1939 r.". Twierdzenie to mija się z prawdą, jest kompletnie ahistoryczne, bo zarzuca Polakom współudział w zaplanowanym i wykonanym przez hitlerowskie Niemcy Holokauście, który odbywał się m.in. na okupowanym przez nich polskim terytorium.

Ponadto spiker Maccabi wyzywał Polaków od nazistów, przekazał obecny na meczu dziennikarz sportowy Łukasz Ciona. "Bez komentarza" – napisał rzecznik Rakowa Częstochowa. W sieci pojawia się coraz więcej zdjęć i nagrań ze stadionu.

Czytaj też:

Rekordowa liczba ofiar wśród dziennikarzy w Strefie Gazy