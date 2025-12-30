Ruch ws. CPK. Jest postępowanie

Chodzi o budowę 92 km nowych i przebudowę istniejących tras układu drogowego wokół planowanego węzła transportowego, podała CPK. Uczestnikami postępowania będą wykonawcy, z którymi spółka w kwietniu tego roku zawarła umowę ramową. Podpisanie umów z wykonawcami ma nastąpić w II kwartale 2026 roku.

Układ dróg zlokalizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego w powiatach grodziskim, żyrardowskim i sochaczewskim na terenie gmin Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Wiskitki, Teresin i Jaktorów, podano.

Trzy części zamówienia. Wskazano konkretne zadania

"Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

Cześć 1 – Zadanie 1: Wschodnie podłączenie lotniska odcinek od węzła CPK Wschód (bez węzła) do węzła Baranów na połączeniu z autostradą A2 (z węzłem);

Część 2 – Zadanie 2: Wschodnia obwodnica lotniska – odcinek od skrzyżowania z północną obwodnicą lotniska w rejonie miejscowości Kaski Centralne (bez skrzyżowania do węzła CPK Wschód);

Część 3 – Zadanie 3: Północna obwodnica lotniska – odcinek od skrzyżowania z zachodnią obwodnicą lotniska i drogą powiatową nr 3837W (ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania ze wschodnią obwodnicą lotniska w rejonie miejscowości Kaski Centralne (ze skrzyżowaniem); Zadanie 4: Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku: Cyganka – węzeł Wiskitki (autostrada A2) wraz z budową i przebudową istniejących dróg publicznych oraz usunięciem kolizji" – czytamy w komunikacie.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

