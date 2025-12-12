"PiS-owcy ciągle mówią, że nie wybudujemy CPK". Tusk zamieścił nagranie

Donald Tusk zamieścił w piątek w mediach społecznościowych nowe nagranie, w którym mówił o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. – PiS-owcy ciągle mówią, że nie wybudujemy CPK. I mają rację. My budujemy Port Polska – stwierdził szef rządu.

– Samoloty z całego świata 24/7, największy hub transportowy w regionie, najszybsza kolej w Europie. To właśnie budujemy. Już za kilka miesięcy na teren budowy wjadą pierwsze maszyny. To są miliardowe inwestycje. Budują polskie firmy, kupiliśmy nowe samoloty dla LOT-u. To będzie potężna flota – mówił Tusk.

Na koniec zaatakował Prawo i Sprawiedliwość. – Oni przez lata gadali i robili prezentacje w Power Poincie, a my naprawdę, na serio, budujemy Port Polska – oznajmił.

Tusk ogłosił nową nazwę CPK

Premier zaprezentował nową nazwę CPK podczas piątkowej konferencji prasowej. – Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia, te fatalne fakty związane z tą inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym. I dlatego to jest chyba stosowny moment, żeby dzisiaj uroczyście ogłosić, że lotnisko, największe lotnisko w tej części Europy, hub, centrum handlowe, żeby to wielkie przedsięwzięcie nazwać Port Polska – ogłosił.

– Polska rozwija skrzydła. Każdy, kto wyląduje, każdy, kto będzie korzystał z tego lotniska, każdy, kto będzie robił zakupy w tym miejscu, żeby wiedział – tak, to jest serce Europy; tak, to jest Port Polska. Tam się będziemy spotykać, stamtąd będziemy wylatywać do wszystkich zakątków świata, tam będziemy robili interesy, tam będzie biło serce Polski – podkreślił.

W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl poseł PiS Marcin Horała ocenił, że "rząd został przez obywateli przymuszony do tego, żeby jednak nie likwidować CPK". – W związku z tym Donald Tusk ma żal, została zadra i teraz się mści w ten sposób, że chociaż nazwę zmienia, jeśli już CPK nie może zlikwidować – skomentował.

