Ambasador USA reaguje na nagranie Tuska. "To wspaniałe przesłanie"

W Nowy Rok Donald Tusk, za pośrednictwem mediów społecznościowych, złożył życzenia Europie i Europejczykom.

Thomas Rose, ambasador USA w Polsce, udostępnił na platformie X wpis szefa rządu. „To wspaniałe przesłanie – reszta Europy może się rozwijać, stając się bardziej podobna do Polski!” – napisał.

twitter

Nagranie Donalda Tuska. Co mówił premier?

Donald Tusk mówił na nagraniu, że „patrząc wstecz na rok 2025, jestem bardzo dumny z mojego kraju – Polski i jego osiągnięć”.

Wśród powodów do dumy wymienił m.in. „bezpieczną i szczelną granicę wschodnią” i „odpowiedzialną i twardą politykę azylową”. – Wzór do naśladowania dla całej Europy, która doprowadziła do ponad 90 proc. spadku liczby migrantów przekraczających nasze granice – ocenił.

Szef rządu wymienił też na nagraniu budowę „największej nowoczesnej armii w UE”, aby Polska i Europa były bezpieczne „przed Wschodem”.

Wspomniał też o „skutecznej polityce walki z przestępczością”, dzięki której Polska ściga m.in. sabotażystów.

Na nagraniu premier wspomniał również m.in. o solidarności udzielonej dwóm milionom Ukraińców, którzy przybyli do Polski po ataku Rosji na Ukrainę.

– Polska jest dynamicznym węzłem logistycznym łączącym Europę, z najszybciej rozwijającą się infrastrukturą drogową i kolejową – mówił.

Ocenił, że ma „wszelkie powody do dumy z Polski”.

– A moje najlepsze noworoczne życzenia dla Europy i Europejczyków brzmią: bądźcie jak Polska – energiczni, odważni i bezpieczni. Powodzenia – zakończył Donald Tusk.

Czytaj też:

Mocne reakcje na słowa Tuska. "Kłamać, bo nikt nie zapyta", "arcymistrz kłamstwa"Czytaj też:

"Zabagnione relacje z Europą". Noworoczne orędzie Tuska