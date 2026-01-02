Ambasador USA reaguje na nagranie Tuska. "To wspaniałe przesłanie"

W Nowy Rok Donald Tusk, za pośrednictwem mediów społecznościowych, złożył życzenia Europie i Europejczykom.
Thomas Rose, ambasador USA w Polsce, udostępnił na platformie X wpis szefa rządu. „To wspaniałe przesłanie – reszta Europy może się rozwijać, stając się bardziej podobna do Polski!” – napisał.
Nagranie Donalda Tuska. Co mówił premier?
Donald Tusk mówił na nagraniu, że „patrząc wstecz na rok 2025, jestem bardzo dumny z mojego kraju – Polski i jego osiągnięć”.
Wśród powodów do dumy wymienił m.in. „bezpieczną i szczelną granicę wschodnią” i „odpowiedzialną i twardą politykę azylową”. – Wzór do naśladowania dla całej Europy, która doprowadziła do ponad 90 proc. spadku liczby migrantów przekraczających nasze granice – ocenił.
Szef rządu wymienił też na nagraniu budowę „największej nowoczesnej armii w UE”, aby Polska i Europa były bezpieczne „przed Wschodem”.
Wspomniał też o „skutecznej polityce walki z przestępczością”, dzięki której Polska ściga m.in. sabotażystów.
Na nagraniu premier wspomniał również m.in. o solidarności udzielonej dwóm milionom Ukraińców, którzy przybyli do Polski po ataku Rosji na Ukrainę.
– Polska jest dynamicznym węzłem logistycznym łączącym Europę, z najszybciej rozwijającą się infrastrukturą drogową i kolejową – mówił.
Ocenił, że ma „wszelkie powody do dumy z Polski”.
– A moje najlepsze noworoczne życzenia dla Europy i Europejczyków brzmią: bądźcie jak Polska – energiczni, odważni i bezpieczni. Powodzenia – zakończył Donald Tusk.
