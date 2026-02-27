Nerwy w obozie Tuska. Matecki: Obrażanie obywateli nie przykryje faktów

Po wyraźnym opowiedzeniu się przez PiS i dwie Konfederacje przeciwko zaciągnięciu objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej i perspektywie ewentualnego prezydenckiego weta wobec ustawy technicznej wdrażającej SAFE, w obozie rządowym narasta nerwowość.

"Pogarda dla własnego narodu za to, że myśli samodzielnie"

Premier posunął się nawet do wyzwisk. Wcześniej pisał o "zdradzie", a w poniedziałek zwrócił się do... "zakutych łbów". Z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w serii nerwowych wpisów wobec mających odmienne zdanie niż on rzucał epitetami takimi jak "agenci" i "frajerzy". Część komentatorów zadała pytanie, czy nie jest tak, że w sprawie pożyczek z SAFE premier Tusk jest pod bardzo silnym naciskiem z zewnątrz, ponieważ do tej pory nie zachowywał się tak agresywnie.

Ataki szefa rządu nie zostały bez odpowiedzi przedstawicieli opozycji. Poseł PiS Dariusz Matecki zwrócił uwagę, że sprzeciw wobec kredytu w walucie euro w ramach SAFE ma szereg konkretnych powodów.

Sprzeciw wobec SAFE. Matecki: Są konkretne powody

"Tusk nazwał Polaków "zakutymi łbami", bo nie chcą oddać kontroli nad bezpieczeństwem państwa. To już nie jest debata – to pogarda wobec własnego narodu za to, że myśli samodzielnie" – napisał na X. W dalszej części wpisu przypomniał główne powody na rzecz twierdzenia, że lepiej byłoby finansować polskie wojsko nie za pośrednictwem kredytu unijnego.

To wieloletnia pożyczka, a nie "dodatkowe pieniądze"

Może być w każdej chwili wstrzymana decyzją KE

Ogranicza zakupy uzbrojenia tylko do rynku UE

To kolejne KPO – czyli wielki BŁĄD!

Zastępuje sprawdzony Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych

Nie zwiększa realnie budżetu na obronność

Lista projektów wciąż jest utajniona

"Polacy mają prawo nie zgadzać się na rozwiązania, które osłabiają suwerenność i bezpieczeństwo. " – podkreślił Matecki.

Tusk potrzebuje podpisu prezydenta

Rząd Donalda Tuska chce zaciągnąć prawie 44 miliardy euro. Kredyt ma być spłacany w euro przez maksymalnie 45 lat. Obowiązywać ma 10-letnia karencja. Większość sejmowa w ekspresowym tempie przyjęła w tym zakresie ustawę. Ponieważ wzięcie pożyczki z Brukseli oznaczać będzie "znaczące obciążenie państwa pod względem finansowym", to zgodnie z art. 89 Konstytucji RP nie może być to dokonane bez zgody ustawowej i podpisu prezydenta RP.

Czytaj też:

Kontrowersje wokół SAFE. Chodzi o próbę wypchnięcia USA z Europy?Czytaj też:

"To jest degrengolada". Tusk doczekał się reakcji z Pałacu Prezydenckiego na swoje haniebne słowaCzytaj też:

Warunkowość kredytu SAFE z UE. Tusk: Powinniśmy się z tego cieszyćCzytaj też:

Matczuk: Tusk myślał, że zastraszanie ws. SAFE zadziała. Tak się nie stało