Nerwy w obozie Tuska. Matecki: Obrażanie obywateli nie przykryje faktów

Po wyraźnym opowiedzeniu się przez PiS i dwie Konfederacje przeciwko zaciągnięciu objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej i perspektywie ewentualnego prezydenckiego weta wobec ustawy technicznej wdrażającej SAFE, w obozie rządowym narasta nerwowość.
"Pogarda dla własnego narodu za to, że myśli samodzielnie"
Premier posunął się nawet do wyzwisk. Wcześniej pisał o "zdradzie", a w poniedziałek zwrócił się do... "zakutych łbów". Z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w serii nerwowych wpisów wobec mających odmienne zdanie niż on rzucał epitetami takimi jak "agenci" i "frajerzy". Część komentatorów zadała pytanie, czy nie jest tak, że w sprawie pożyczek z SAFE premier Tusk jest pod bardzo silnym naciskiem z zewnątrz, ponieważ do tej pory nie zachowywał się tak agresywnie.
Ataki szefa rządu nie zostały bez odpowiedzi przedstawicieli opozycji. Poseł PiS Dariusz Matecki zwrócił uwagę, że sprzeciw wobec kredytu w walucie euro w ramach SAFE ma szereg konkretnych powodów.
Sprzeciw wobec SAFE. Matecki: Są konkretne powody
"Tusk nazwał Polaków "zakutymi łbami", bo nie chcą oddać kontroli nad bezpieczeństwem państwa. To już nie jest debata – to pogarda wobec własnego narodu za to, że myśli samodzielnie" – napisał na X. W dalszej części wpisu przypomniał główne powody na rzecz twierdzenia, że lepiej byłoby finansować polskie wojsko nie za pośrednictwem kredytu unijnego.
- To wieloletnia pożyczka, a nie "dodatkowe pieniądze"
- Może być w każdej chwili wstrzymana decyzją KE
- Ogranicza zakupy uzbrojenia tylko do rynku UE
- To kolejne KPO – czyli wielki BŁĄD!
- Zastępuje sprawdzony Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych
- Nie zwiększa realnie budżetu na obronność
- Lista projektów wciąż jest utajniona
"Polacy mają prawo nie zgadzać się na rozwiązania, które osłabiają suwerenność i bezpieczeństwo. " – podkreślił Matecki.
Tusk potrzebuje podpisu prezydenta
Rząd Donalda Tuska chce zaciągnąć prawie 44 miliardy euro. Kredyt ma być spłacany w euro przez maksymalnie 45 lat. Obowiązywać ma 10-letnia karencja. Większość sejmowa w ekspresowym tempie przyjęła w tym zakresie ustawę. Ponieważ wzięcie pożyczki z Brukseli oznaczać będzie "znaczące obciążenie państwa pod względem finansowym", to zgodnie z art. 89 Konstytucji RP nie może być to dokonane bez zgody ustawowej i podpisu prezydenta RP.
