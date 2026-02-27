Sejm zdecydował ws. programu SAFE. Posłowie przyjęli poprawki Senatu

Sejm przegłosował 13 lutego ustawę o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE. 236 posłów było "za", 199 – "przeciw", a czterech wstrzymało się od głosu. Następnie ustawa trafiła do Senatu, który wniósł do niej cztery poprawki.

Jedna z nich zakłada, że spłata pożyczek zaciągniętych w ramach programu SAFE nie będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Wydatki związane ze spłatą i obsługą bankową tego kredytu nie będą wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność. W budżecie państwa ma być ustanowiona rezerwa celowa.

Inna poprawka przewiduje obowiązkowe kontrole antykorupcyjne i kontrwywiadowcze wykorzystania środków przez ABW, SKW i CBA, a także rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych wobec komisji senackich.

Program SAFE. Sejm przegłosował poprawki Senatu

W piątkowym bloku głosowań posłowie przegłosowali wszystkie cztery poprawki Senatu do wspomnianej propozycji. 238 parlamentarzystów było "za", 194 – "przeciw". Nikt nie wstrzymał się od głosu. W praktyce oznacza to, iż ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, który może ją podpisać lub zawetować.

SAFE to unijny mechanizm finansowania inwestycji militarnych, oparty na wspólnym zadłużeniu, podobnie jak KPO. Polega na zaciąganiu przez część państw członkowskich UE pożyczek na cele obronne oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego. Sprzęt wojskowy, który będzie można pozyskać za pożyczone pieniądze, ma być w zdecydowanej większości produkcji europejskiej. Co ważne, wypłaty transz mogą być powiązane z dodatkowymi warunkami politycznymi i regulacyjnymi.

Polska ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 185 mld zł) w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na realizację 139 projektów. Lista jest tajna, ale część zawartych w niej informacji ma zostać wkrótce ujawniona. Zdaniem przedstawicieli rządu, upublicznienia całości nie chce wojsko.

