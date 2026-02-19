Pożyczka SAFE. Senat przyjął ustawę z poprawkami

Za ustawą wdrażającą SAFE głosowało w czwartek (19 lutego) 61 senatorów, przeciw było 26, nikt się nie wstrzymał. Teraz projekt wróci do Sejmu, który zajmie się senackimi poprawkami.

"Ustawa zakłada utworzenie Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE – jest to jedna z najważniejszych ustaw dla przyszłości Polski, która zakłada modernizację dozbrojenie polskiej armii, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom" – napisano na profilu Senatu w serwisie X.

Podkreślono, że przepisy ustawy określają "zasady skutecznego wykorzystywania środków pochodzących z pożyczki SAFE, a dzięki senackiej poprawce nie będzie ona finansowana z budżetu" Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ustawę umożliwiającą powołanie specjalnego, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) funduszu FIZB, za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu SAFE, Sejm uchwalił w zeszłym tygodniu (13 lutego).

Polska ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 185 mld zł) w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na realizację 139 projektów. Lista jest tajna, ale część zawartych w niej informacji ma zostać wkrótce ujawniona. Zdaniem przedstawicieli rządu, upublicznienia całości nie chce wojsko.

Weto prezydenta nie zatrzyma rządu?

Nie jest jasne, czy ustawę podpisze prezydent. Do jej zawetowania namawia Karola Nawrockiego prezes PiS Jarosław Kaczyński. Twierdzi, że na SAFE zyskają Niemcy. – Takie państwo powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje, a nie próbować przewodzić (UE – red.) – mówił prezes PiS na konferencji prasowej w poniedziałek (16 lutego).

Według Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocnik rządu ds. SAFE, ewentualny sprzeciw prezydenta nie powstrzyma rządu przed podpisaniem umowy w Brukseli, jeśli tak zdecyduje premier Donald Tusk.

