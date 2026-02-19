Tajne dokumenty ws. SAFE. Wipler ujawnia kulisy prac sejmowej komisji

O wątpliwościach dotyczących SAFE, czyli unijnej pożyczki na zbrojenia, Wipler mówił w czwartek (19 lutego) na antenie Radia Wnet. Podważył m.in. wcześniejsze deklaracje szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, jakoby 80 proc. środków miało trafić do polskich firm.

Według posła Konfederacji, beneficjentami są "polskie" spółki będące lokalnymi przybudówkami niemieckiego giganta Rheinmetall, jak Rheinmetall spółka z o.o. czy Rheinmetall S.A., a Polacy nie mają pełnej wiedzy, na co dokładnie zostaną przeznaczone pieniądze z SAFE.

Wipler: Jeden egzemplarz tajnych dokumentów dla 52 posłów

Podkreślił, że posłowie z Komisji Obrony Narodowej, w której zasiada, otrzymali możliwość zapoznania się z listą projektów dopiero dwa dni przed posiedzeniem. Dokument, obejmujący kilkaset stron w języku angielskim o charakterze technicznym, został udostępniony 52 parlamentarzystom w jednym egzemplarzu. Wipler wskazał, że tylko nieliczni mogli dokładnie przeanalizować jego treść, ponieważ przeczytanie całości zajmowało kilka godzin.

– W takim trybie tajny dokument przyjeżdża do Sejmu dwa dni przed dyskusją, i to w sposób uniemożliwiający rzetelne zapoznanie się z nim. Nie można o tym mówić publicznie, aby społeczeństwo nie dowiedziało się, co i od kogo mamy kupić – argumentował.

Dzięki SAFE zarobi spółka polityka PO?

Wipler zwrócił uwagę, że wśród beneficjentów znalazła się spółka kierowana przez polityka PO, w której rząd sprzedał właśnie połowę udziałów za symboliczną kwotę 2 mln zł, podczas gdy łączna wartość kontraktu w ramach SAFE może sięgać 10 mld zł.

Chodzi o nieoficjalne doniesienia, że na liście beneficjentów programu SAFE jest spółka Polska Amunicja, której szefem jest Paweł Poncyljusz, były poseł Koalicji Obywatelskiej, w przeszłości związany z partią Polska jest Najważniejsza i PiS, w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Prawie 200 mld zł. Na co Polska wyda te pieniądze?

Polska w ramach SAFE ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 185 mld zł) w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na realizację 139 projektów. Lista jest tajna, ale część zawartych w niej informacji ma zostać wkrótce ujawniona. Zdaniem przedstawicieli rządu, upublicznienia całości nie chce wojsko.

W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą powołanie specjalnego, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) funduszu (Finansowy Instrument Zwiększenia Bezpieczeństwa), za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu SAFE. Teraz ustawą zajmuje się Senat.

