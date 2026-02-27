Olbrzymi kredyt w euro do spłaty przez Polaków. "UE przeznacza środki"

Donald Tusk i jego współpracownicy, w tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i pełnomocnik ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wystąpili w piątek na konferencji prasowej siedzibie firmy PIT-RADWAR w Kobyłce. Premier przedstawił swoją ocenę uczestnictwa Polski w programie SAFE, do którego w jego opinii Polska powinna przystąpić. Tusk przyznał, że program jest objęty warunkowością, dodając, że powinniśmy się z tego cieszyć.

Kredyt Pełnomocnik ds. SAFE: UE przeznacza środki, Polska beneficjentem

Sobkowiak-Czarnecka starała się przekonywać, że finansowanie polskich sił zbrojnych poprzez wzięcie udziału w programie jest dla Polski korzystne. – Narodowy Plan Inwestycji Obronnych, o których dziś mówimy, obejmuje dziesiątki inwestycji. To ponad 180 miliardów złotych, które będziemy wydawać w polskim przemyśle zbrojeniowym. Kiedy spojrzymy na podział środków w ramach mechanizmu SAFE – programu, w którym po raz pierwszy w historii Unia Europejska inwestuje bezpośrednio w obronność, widać wyraźnie skalę tego przedsięwzięcia. Nigdy wcześniej Unia Europejska nie przeznaczała takich środków na programy obronne. Polska jest największym beneficjentem – ze 150 miliardów euro do Polski ma szansę trafić jedna trzecia tych środków.

– My już dzisiaj wiemy, że mamy to wynegocjowane. Co więcej, to my położyliśmy Brukseli warunki na stół i Komisja Europejska nie wykreśliła ani jednego projektu obronnego z naszej listy. To my pokazaliśmy, jakie stawiamy warunki – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka, pomijając fakt, że pożyczkę wraz z odsetkami będą spłacać polscy podatnicy i nie są to żadne środki "dane" od Unii Europejskiej.

Warto przypomnieć, że do programu rzeczywiście zgłosiło się 18 państw, przy czym o ile rząd Polski zamierza zaciągnąć prawie 44 miliardy euro, to pozostałe 17 państw wnioskowało o kwoty o wiele niższe. Druga na liście Rumunia chce pożyczyć niecałe 17 mld euro, Włochy niecałe 15 mld, dalej na liście jest Belgia – nieco ponad 8 mld, a za nią Litwa ok. 6 mld. Zdecydowana większość państw planuje pożyczyć około jednego, dwóch, trzech miliardów euro.

Sobkowiak-Czarnecka: Jak firma produkuje w Polsce, to kwalifikujemy jako polską

Przedstawiciele koalicji rządzącej twierdzą, że ponad 80 proc. pożyczonych pieniędzy będzie wydatkowanych w polskim przemyśle zbrojeniowym, a jego celem nie jest rozluźnianie współpracy z USA. Podnosi, że to najkorzystniejsza oferta na rynku, bo oprocentowana na 3-4 proc. Lista zakupów jest niejawna. Rząd zapowiada, że w ciągu kilku, kilkunastu dni, zostanie częściowo ujawniona. Polska ma zacząć spłacać kredyt po upływie 10-letniej karencji.

W pierwotnych przekazach medialnych przedstawiciele rządu podkreślali, że ponad 80 proc., środków z Unii Europejskiej – początkowo pomijano, że to kredyt – "zostanie wydana w polskim przemyśle zbrojeniowym". Jednak dopytana dokładnie przez dziennikarkę Beatę Lubecką Magdalena Sobkowiak-Czarnecka doprecyzowała i okazało się, że nie do końca tak to wygląda.

– Dla nas to – i o tym mówił pan premier Kosiniak-Kamysz – jeśli firma produkuje na terenie Polski, płaci podatki w Polsce, zatrudnia Polaków, my ją kwalifikujemy jako polską – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka. Prowadząca jeszcze raz poprosiła o jasne doprecyzowanie. – Czyli de facto nie musi mieć polskiego kapitału – zauważyła. – Nie, ważne, że wpływa na naszą gospodarkę – przyznała otwarcie polityk. Dodała jeszcze, że chodzi o firmy, które wypełniają założenia mechanizmu SAFE. – Czyli system zarządzania jest w rękach Europejczyków, czyli własność intelektualna co do produktów jest też europejska. Bo tu mamy też szereg uwarunkowań – kontynuowała

