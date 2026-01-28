Minister chwali unijny program. Słowem nie wspomniała, że zaciągają kolejny dług

W mediach społecznościowych Kancelarii Premiera opublikowane zostało charakterystyczne nagranie. Chodzi o unijny program SAFE.

Pożyczka w ramach SAFE

Pełnomocnik Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy Magdalena Sobkowiak przez 40 sekund mówi o programie programu Unii Europejskiej SAFE (Instrument na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy), z którego środki mają zostać przeznaczone na bezpieczeństwo Polski. Polityk nie wspomniała o jednej dość istotnej informacji, o której powinni wiedzieć Polacy. Kwoty, które będą do spłaty – a przecież to nie pierwszy wspólny unijny dług – nie należą do niskich.

Komisja Europejska zaakceptowała plan polskich władz dotyczący wydatkowania pożyczki z SAFE. Polskie władze wnioskowały o dofinansowanie 139 projektów na kwotę blisko 44 miliardów euro (około 185 miliardów zł). KE pozwoliła także siedmiu innym krajom UE na dołączenie do SAFE.

Sobkowiak: Komisja Europejska dała nam zielone światło

– Lepszej wiadomości dzisiaj nie usłyszycie. Największy w historii program obronny Unii Europejskiej i Polska będzie jego największym beneficjantem. Komisja Europejska dała nam zielone światło. Jedna trzecia ze wszystkich środków programu SAFE trafi do Polski. Ponad 40 miliardów euro trafi do Polski na modernizację naszych sił zbrojnych, na to, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni. To nie są pieniądze na papierze, to pieniądze na realne działania – przekonuje Sobkowiak.

Minister zapewnia: Ponad 80 proc. zostanie wydana w Polsce

– Ale to nie wszystko. Większość z tych pieniędzy, ponad 80 proc., zostanie wydana w polskim przemyśle zbrojeniowym. Nie dosyć, że będziemy bezpieczni, to nasza gospodarka będzie się lepiej rozwijała – mówi polityk. – Robimy nie gadamy – podsumowuje.

Macierewicz: Pieniądze, które pożyczamy z Unii, mają finansować potencjał niemiecki