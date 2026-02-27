Wybór sędziów do KRS. Większość sejmowa przegłosowała uchwałę

Większość sejmowa podjęła uchwałę ws. wyboru sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. W trakcie debaty sejmowej skrytykowali ją posłowie PiS i Konfederacji. Projekt zawiera deklarację, że Sejm wybierając sędziów do KRS uwzględni wyniki wyborów w tzw. środowisku sędziowskim. Za uchwałą głosowało posłów 237 przeciw było 199, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Uchwała Sejmu ws. wyboru sędziów do KRS

Według uchwały przegłosowanej przez koalicję Donalda Tuska obecnie funkcjonująca Krajowa Rady Sądownictwa rzekomo nie jest organem niezależnym od innych władz, ponieważ wybrani do jej składu sędziowie nie są reprezentantami środowiska sędziowskiego, jak również nie reprezentują sędziów wszystkich rodzajów sądów.

Jak czytamy w uchwale, w sytuacji gdy "skuteczność uchwalonych przez parlament zmian ustawowych została powstrzymana odmową ich podpisania przez prezydenta, szczególna odpowiedzialność za przywrócenie konstytucyjnych standardów KRS spoczywa na środowisku sędziowskim”, którego aktywność – czytamy – będzie służyć przywróceniu stanu konstytucyjności Rady. Wedle uchwały Sejm wyraża przekonanie, że obowiązujące rozwiązania ustawowe dotyczące sposobu wyboru sędziów-członków KRS "wymagają zmian w celu pełnego urzeczywistnienia standardów konstytucyjnych i europejskich w zakresie niezależności władzy sądowniczej".

Procedura wyboru sędziów członków KRS rozpoczęła się od opublikowania obwieszczenia marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego 11 lutego.

Weto prezydenta ws. ustawy o KRS

Przypomnijmy, że prezydent Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, którą chce przeforoswać rząd koalicyjny pod wodzą Donalda Tuska. Prezydent tradycyjnie uzasadnił swoją decyzję w nagraniu opublikowanym na swojej stronie internetowej oraz w kanałach społecznościowych.

Krajowa Rada Sądownictwa ukonstytuowana w kwietniu 2018 r. jest prezentowana przez koalicję Donalda Tuska oraz część przedstawicieli środowisk prawniczych w Polsce i w Brukseli jako gremium nielegalne. Krytycy określają ją mianem "neoKRS", a jej nominatów "neosędziami".

"NeoKRS" to termin publicystyczny, nie prawny, stosowany przez polityków obozu władzy i część mediów, który stał się swoistym symbolem niezgody na zmiany PiS w sądownictwie, a także znakiem identyfikującym stosunek do pisowskich reform przeprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości.

W rozumieniu przeciwników tych zmian "neoKRS", podobnie jak "neosędziowie", uznawana jest za instytucję powołaną ze złamaniem Konstytucji, a więc nielegalnie.

