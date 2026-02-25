Państwowy rejestr piesków. Ileż radości!

Gdyby ktoś to policzył, myślę, że uzyskalibyśmy całkiem efektowną liczbę, idącą nawet w przypadkach bardzo umiarkowanych co najmniej w dziesiątki, a w tych bardziej zaawansowanych (obywatel, mający kilka nieruchomości, kilka samochodów, będący przedsiębiorcą, zajmujący się inwestowaniem) – w setki albo i tysiące. To obowiązki tak prozaiczne, jak robienie w domu roboty za firmy komunalne poprzez selekcję śmieci oraz tak skomplikowane jak rozliczenia finansowe z urzędem skarbowym. Albo tak nonsensowne jak spoczywający na właścicielach nieruchomości obowiązek odśnieżania chodnika przed tymi nieruchomościami.