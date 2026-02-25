"Wolność dla Jimmy’ego Laia". Apel do władz RP

"Apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej przedstawicieli w Unii Europejskiej" z 24 lutego 2026 roku do władz Rzeczypospolitej Polskiej o interwencję w sprawie uwolnienie Jimmy’ego Laia podpisali m. in. byli i obecni parlamentarzyści: Marek Jurek (były Marszałek Sejmu RP), Jarosław Sellin, Dominika Chorosińska, Maria Kurowska, Jan Łopuszański oraz Mariusz Grabowski; ludzie kultury i nauki: Bronisław Wildstein (pisarz), prof. Piotr Czauderna (doradca Prezydenta RP), prof. Zbigniew Stawrowski,, Wojciech Tomczyk (dramatopisarz) oraz Jacek Kowalski (pieśniarz i historyk sztuki); duchowieństwo: Abp senior Andrzej Dzięga oraz ks. prof. Jan Sochoń; działacze opozycji antykomunistycznej: Piotr Łukasz Andrzejewski (zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu), Marian Piłka, Paweł Nowacki oraz Bogusław Kiernicki (Fundacja św. Benedykta).

Oto treść apelu:

"Pan Prezydent Karol Nawrocki

Pan Premier Donald Tusk

Pan Marszałek Włodzimierz Czarzasty

Pani Marszałek Małgorzata Kidawa – Błońska

Pani Ewa Kopacz, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego

Pan Kosma Złotowski, kwestor Parlamentu Europejskiego

Pan Piotr Serafin, członek Komisji Europejskiej

W dniu 9 lutego 2026 roku były katolicki wydawca demokratycznego dziennika „Apple Daily” z Hongkongu, Jimmy Lai skazany został na 20 lat więzienia. Pan Lai jest człowiekiem 78 letnim i kara ta jest dla niego równoznaczna z wyrokiem dożywocia. Uznano go winnym zmowy z „siłami zagranicznymi” i publikacji materiałów uznanych za „wywrotowe”.

Jimmy Lai nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, podkreślając przed sądem, iż stał po stronie „praworządności, wolności, dążenia do demokracji, wolności słowa, wolności religijnej i wolności zgromadzeń”, które to wartości winny jego zdaniem konstytuować Hongkong. Są to wartości uznawane za podstawowe, nie tylko przez nas Polaków, ale i przez cały cywilizowany świat.

Dlatego też, kierując się chrześcijańskim i po prostu ludzkim poczuciem odpowiedzialności, zwracamy się do władz Rzeczypospolitej Polskiej z gorącym apelem o interwencję u władz Chińskiej Republiki Ludowej i administracji Hongkongu o ułaskawienie Jimmy’ego Lai. Wierzymy, że spadkobiercy tradycji wielkich filozofów Lao – tsy i Konfucjusza, których słowa wzbogaciły skarbiec światowych cywilizacji, nie pozwolą, by cierpiał niewinny człowiek.

Konfucjusz nauczał: „Nie czyni zła ten, kto do osiągnięcia cnoty humanitarności [żen]usilnie zmierza”. W naszym przekonaniu tak czynił Jimmy Lai. Nie chcemy, by za to ponosił karę".

