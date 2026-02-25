Konfederacja składa projekt ustawy: KSeF dobrowolny

Na konferencji prasowej w tym przedmiocie wystąpili m.in. posłowie Konfederacji Bartłomiej Pejo i Bronisław Foltyn, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz i przedstawiciele polskich firm.

Konfederacja: Dobrowolny KSeF dla małych i średnich przedsiębiorców

Pejo przypomniał niektóre zasadnicze zdaniem Konfederacji argumenty przeciwko obowiązywaniu w Polsce tego systemu (m.in. inwigilacja i nadmierna kontrola obywateli, centralizacja systemu, udział firmy spoza Polski, strata czasu, pieniędzy i energii dla sektora MŚP, koszty także dla konsumentów – bo wzrosną koszty działalności przedsiębiorców).

Parlamentarzysta ocenił, że tak naprawdę nie wiadomo po polskie władze wdrożyły ten system, choć z ich punktu widzenia przyczyną na pewno jest traktowanie takiego systemu jako "kamienia milowego" Komisji Europejskiej do KPO.

Urbaniak: Niebezpieczny system

– KSeF to system, który nie ma prawa być wydolny. To jest system, który został już wadliwie zaprojektowany – w sposób niebezpieczny dla polskiego przedsiębiorcy, w sposób niebezpieczny dla polskiego konsumenta – powiedział Michał Urbaniak, były poseł i działacz Ruchu Narodowego, wyliczając kolejne argumenty.

Urbaniak mówił m.in. o kilku problemach dotyczących poufności danych. Powiedział, że centralizacja systemu KSeF sprawia, że w sytuacji wycieku danych może być mowa o miliardach faktur. Zwrócił uwagę, że w innych państwach, które również stosują tego typu regulacje zadbano o pewną regionalizację systemu.

– [...] System, jeśli ma działać w Polsce, to tylko i wyłącznie w sposób dobrowolny. Brońmy wolności gospodarczej, brońmy swobody zawierania umów, brońmy gotówki, którą też chcą nam zakazać, ponieważ od KSeF-u do pieniądza cyfrowego i jego programowalności naprawdę wcale nie jest tak daleka droga – ostrzegł.

