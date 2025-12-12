Kaczyński drwi z Tuska. "To po prostu taka gra"

Premier Donald Tusk ogłosił w piątek nową nazwę Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). – Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia, te fatalne fakty związane z tą inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym. I dlatego to jest chyba stosowny moment, żeby dzisiaj uroczyście ogłosić, że lotnisko, największe lotnisko w tej części Europy, hub, centrum handlowe, żeby to wielkie przedsięwzięcie nazwać Port Polska – powiedział szef rządu.

– Polska rozwija skrzydła. Każdy, kto wyląduje, każdy, kto będzie korzystał z tego lotniska, każdy, kto będzie robił zakupy w tym miejscu, żeby wiedział – tak, to jest serce Europy; tak, to jest Port Polska. Tam się będziemy spotykać, stamtąd będziemy wylatywać do wszystkich zakątków świata, tam będziemy robili interesy, tam będzie biło serce Polski – podkreślił.

Nowa nazwa CPK. Kaczyński: Element socjotechniki

Do nowej nazwy CPK odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – Jeżeli chodzi o nazwę Port Polska, to po prostu taka gra, w której Donald Tusk udaje polskiego patriotę. Bo to tego rodzaju zabieg. Zresztą te zabiegi językowe to też jest element socjotechniki Koalicji Obywatelskiej, szczególnie teraz, kiedy świat się troszkę przesuwa na prawo, to oni też się próbują do tego jakoś przystosować, ale to po prostu gra – mówił podczas piątkowej konferencji prasowej lider PiS.

Kaczyński zaznaczył, że KO to formacja "w gruncie rzeczy lewicowa", ale przede wszystkim formacja "głęboko antypatriotyczna". – W związku z tym prowadzi taką politykę, jaką sugerują państwa, które po prostu silnej Polski nie chcą – stwierdził.

W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl były pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała ocenił, że "rząd został przez obywateli przymuszony do tego, żeby jednak nie likwidować Centralnego Portu Komunikacyjnego". – W związku z tym Donald Tusk ma żal, została zadra i teraz się mści w ten sposób, że chociaż nazwę zmienia, jeśli już CPK nie może zlikwidować – skomentował.

Czytaj też:

Wraca sprawa działki pod CPK. Klamka zapadła