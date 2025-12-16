Polska spółka zawarła umowę z CPK. Padła kwota

Wartość umowy może wynieść między 82 mln zł a 110,45 mln zł netto, podała spółka. Zawarcie umowy jest następstwem wyboru oferty spółki jako najkorzystniejszej w ramach zamówienia realizowanego w oparciu o umowę ramową.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. W 2024 r. miała 2,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Wraca sprawa działki pod CPK

Działka w Zabłotni, którą sprzedano 1 grudnia 2023 roku, tuż przed oddaniem władzy przez PiS, została odkupiona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Podpisano akt notarialny.

Oznacza to, że powierzchnia wróciła do Skarbu Państwa.

Działka jest potrzebna pod budowę linii kolejowej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Akt notarialny w tej sprawie podpisano w ubiegły piątek.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie PiS Robert Telus stanowczo zaprzeczył, jakoby miał jakikolwiek związek ze sprzedażą działki w Zabłotni. Jak podkreślił, jego nazwisko i podpis nie pojawiają się w żadnych dokumentach dotyczących tej transakcji, a sama sprawa nigdy nie trafiła na jego biurko. Polityk zaznaczył również, że wbrew wcześniejszym doniesieniom medialnym działka ta nie znajduje się na terenie planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Wbrew pierwotnym, kłamliwym tezom działka ta nie leży w obszarze planowanej budowy CPK, tylko ponad 6 kilometrów od tego obszaru" – oświadczył.

Nowa nazwa CPK. Tusk ujawnił szczegóły

Również w miniony piątek premier Donald Tusk ogłosił, że nowa nazwa CPK to "Port Polska".

Dzisiaj uroczyście ogłaszam, że największe lotnisko w tej części Europy nazywamy Port Polska – powiedział Donald Tusk. – Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi przeciwnicy zhańbili – grzmiał na konferencji premier. – Dzisiaj uroczyście ogłaszam, że największe lotnisko w tej części Europy nazywamy Port Polska – perorował.

Szef rządu mówił, że CPK to przykład tego, jak zmieniło się państwo w ciągu ostatnich dwóch lat. Jego zdaniem ten projekt był "zabagniony" i "trzeba było przystąpić do czyszczenia". W sumie złożono sześć zawiadomień do prokuratury: trzy przez spółkę CPK, kolejne trzy przez Krajową Administrację Skarbową. Tusk poinformował, że KOWR odzyskał działki w Zabłotni, które w kontrowersyjny sposób zostały sprzedane w 2023 roku, pod koniec rządów PiS.

Czytaj też:

To dlatego Tusk zmienił nazwę CPK? "Ma żal, została zadra i teraz się mści"Czytaj też:

Przełom w sprawie CPK? Zapadła ważna decyzja