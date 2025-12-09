Przełom w sprawie CPK? Zapadła ważna decyzja

Decyzja o rygorze natychmiastowej wykonalności dla decyzji lokalizacyjnej CPK otwiera drogę do uzyskania pozwoleń na budowę oraz uruchomiony zostaje proces odszkodowawczy dla przejmowania brakujących działek. Dzięki rygorowi natychmiastowej wykonalności możliwe będzie sprawne uruchomienie formalności niezbędnych do rozpoczęcia prac.

– Na podstawie znowelizowanej ustawy o CPK został złożony wniosek o wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji lokalizacyjnej z 8 stycznia. Teren, który jest objęty decyzją lokalizacyjną znajduje się w gminach Tersin, Wiskitki i Baranów – poinformował Mariusz Frankowski.

CPK to planowane m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie oraz zaprojektowany w taki sposób, by w dłuższej perspektywie mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Zgodnie harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a rok później – w 2032 roku – ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Czytaj też:

CPK nie powstanie w terminie? Miażdżący raport NIKCzytaj też:

Ruch CPK. Przed spółką kluczowy wybór