Ruch CPK. Przed spółką kluczowy wybór

Wybrany podmiot będzie odpowiedzialny za specjalistyczne wsparcie w realizacji projektów Airport City i Cargo City, stanowiących kluczowe inwestycje w obszarze otoczenia CPK. Przewidywana data zawarcia umowy przypada na IV kwartał 2025 roku.

Port lotniczy CPK zlokalizowany będzie między Warszawą a Łodzią. Już w początkowej fazie funkcjonowania ma mieć dwie równoległe drogi startowe i pozwoli obsłużyć 34 mln pasażerów rocznie, przypomniano.

Te projekty będą towarzyszyć głównej inwestycji

"Głównej inwestycji towarzyszyć będą kluczowe projekty, takie jak Airport City i Cargo City. Chodzi o budowę nowoczesnych nieruchomości komercyjnych, które nie tylko zapewnią dostępność usług komplementarnych dla lotniska, ale również umożliwią pełne wykorzystanie jego potencjału jako międzynarodowego hubu transportowego. Airport City będzie nowoczesnym kompleksem usługowo-biznesowym, bezpośrednio zintegrowanym z terminalem pasażerskim CPK. Natomiast Cargo City będzie stanowić obszar rozwoju funkcji logistyczno-magazynowych w otoczeniu lotniska, projektowany z myślą o stworzeniu jednego z największych hubów logistycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej" – czytamy w komunikacie.

"Zamówienie ogłoszone przez CPK obejmuje doradztwo sektorowe w zakresie inwestycji biurowych i magazynowych, w tym opracowanie optymalnych założeń biznesowych dla planowanych przedsięwzięć, wsparcie w pozyskaniu doświadczonego partnera sektorowego oraz doradztwo w zakresie ekologicznej certyfikacji budynków zgodnie ze standardami BREEAM na poziomie Excellent" – czytamy dalej.

Warunki, które należy spełnić

Udział w postępowaniu wymaga wykazania doświadczenia w realizacji projektów doradczych dotyczących inwestycji biurowych i magazynowych o wartości co najmniej 100 mln zł, pośrednictwa w umowach najmu o wartości minimum 10 mln zł netto, a także posiadania w zespole akredytowanego asesora BREEAM oraz eksperta ds. ESG.

Prace na terminalu lotniska CPK mają rozpocząć się w 2026 roku od budowy fundamentów głębokich (palowania). Zgodnie z harmonogramem, w 2029 roku zakończy się budowa tunelu i podziemnej stacji kolejowej. Lotnisko powinno zostać uruchomione do końca2032 r.- wraz z pierwszym odcinkiem linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź, podkreślono też w materiale.

