Co dalej z CPK? Przekazano nowe informacje

Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK, powiedział na wtorkowej konferencji prasowej, Centralny Port Komunikacyjny zawarł już 175 umów o łącznej wartości 5 mld zł. – Podpisaliśmy 175 umów o wartości 5 mld zł; to pokazuje, że inwestycja CPK idzie do przodu, jest realizowana konsekwentnie. Konsekwentnie w oparciu o nowe harmonogramy – stwierdził.

Przekazał, że w ramach programu dobrowolnych nabyć spółka od 2024 roku kupiła 2 tys. hektarów powierzchni.

Wiceminister infrastruktury przypomniał też, że w ramach programu wieloletniego dla Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2032 wydatki wyniosą 131,7 mld zł. – W 2025 roku CPK ogłosi przetargi wartości 30 mld zł – dodał.

Czym jest CPK?

CPK to planowane m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie oraz zaprojektowany w taki sposób, by w dłuższej perspektywie mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Zgodnie harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a rok później – w 2032 roku – ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Ustawa o CPK pierwszą inicjatywą Karola Nawrockiego

Pod koniec maja, ówczesny kandydat na prezydenta, Karol Nawrocki, w obecności przedstawicieli stowarzyszenia "Tak dla CPK" podpisał się pod listą sześciu postulatów organizacji, wśród których jest m.in. skierowanie do Sejmu prezydenckiego projektu ustawy zobowiązującego władze do budowy lotniska CPK oraz komponentu kolejowego w najkrótszym możliwym terminie i pierwotnym kształcie. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta powiedział wtedy, że podpisuje deklarację z pełną odpowiedzialnością i podkreślił, że budowa CPK w takim kształcie od samego początku znajdowała się w jego programie wyborczym. Dodał, że jako prezydent chce być liderem Polski ambitnej i stawiającej sobie wysokie cele, a jego zdaniem projekt CPK "jest dziś opiłowywany przez obecną władzę".

Ustawa o CPK będzie pierwszą, którą zaprezentuje prezydent Karol Nawrocki po zaprzysiężeniu.

