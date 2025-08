"Życzę powodzenia". Syn Nawrockiego odpowiedział na słowa Tuska

Daniel Nawrocki, syn Karola Nawrockiego, który w środę zostanie zaprzysiężony na prezydenta RP, w rozmowie z "Super Expressem" wskazał, że jednym z priorytetów prezydenta Karola Nawrockiego będzie Centralny Port Komunikacyjny. – Nawet gdy nikt jeszcze nie myślał o kampanii prezydenckiej, zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem dotyczącym CPK. To pokazuje, że jest to dla taty ważna sprawa – zwrócił uwagę. Zgodnie z zapowiedziami Karola Nawrockiego i jego współpracowników, projekt ustawy dotyczący CPK, będzie pierwszym skierowanym przez nowego prezydenta do marszałka Sejmu.

Daniel Nawrocki do Tuska: Życzę mu powodzenia

Daniel Nawrocki odniósł się także do niedawnych słów premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że "nie pozwoli nowemu prezydentowi pohulać", Syn Karola Nawrockiego, odnosząc się do wypowiedzi szefa rządu, ocenił, że "jeśli premier Donald Tusk uważa, że może »okiełznać« prezydenta, to życzę mu powodzenia". "Nie chciałbym być aktualnie w jego sytuacji" – dodał.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP

W środę Karol Nawrocki oficjalnie obejmie urząd prezydenta RP. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10:00 przed Zgromadzeniem Narodowym, które tworzą obie izby parlamentu, czyli Sejm i Senat. Karol Nawrocki złoży uroczystą przysięgę, która formalnie rozpocznie jego 5-letnią kadencję. Zgodnie z Konstytucją RP, oświadczy: "Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Konstytucja przewiduje, że po przysiędze można dodać: "Tak mi dopomóż Bóg". Po tych słowach Karol Nawrocki formalnie obejmie urząd prezydenta RP.

Po ceremonii zaprzysiężenia w warszawskiej Bazylice Archikatedralnej odbędzie się uroczysta Msza Święta. Następnie, na Placu Piłsudskiego, Karol Nawrocki przejmie zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim.

