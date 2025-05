Nawrocki podpisał się pod postulatami ws. CPK. "Chcę być liderem Polski ambitnej"

Stowarzyszenie "Tak dla CPK" opublikowało postulaty skierowane do przyszłego prezydenta. "Liczymy, że przyszły Prezydent zostanie nie tylko patronem CPK, ale też podejmie rolę inspiratora i przywódcy polskiego wysiłku modernizacyjnego. Porzućmy kompleksy i samoograniczenie. Polski ROZWÓJ musi być ambitny – Polska ma potencjał do rywalizacji z największymi. Dlatego tym bardziej istotne jest wyłączenie polityki rozwojowej poza ramy bieżącego, partyjnego sporu. Jesteśmy przekonani, że nasze postulaty nie powinny być przedmiotem kontrowersji. Liczymy na poparcie oraz zobowiązanie do realizacji ze strony obu Kandydatów" – czytamy. W dokumencie znalazły się punkty takie, jak: projekt ustawy prezydenckiej ws. CPK, strategiczne raporty i nadzór, wzmocnienie roli prezydenta w polityce rozwoju.

W sobotę Karol Nawrocki podpisał deklarację w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. – CPK było od samego początku w moim programie wyborczym, mówiłem o tym podczas wielu spotkań. CPK oryginalne i tradycyjne, które zostało przygotowane właśnie po to, aby z jednej strony zbudować lotnisko, które połączy Polskę z całym światem i da kolejnym generacjom, pokoleniom możliwość podróżowania szybciej i swobodniej, ale z drugiej strony z całą siecią kolei dużych prędkości – powiedział kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Nawrocki podpisał deklarację ws. CPK. "Z pełną odpowiedzialnością"

– Dla mnie, dla mojego pokolenia, dla pokolenia moich dzieci ten projekt jest symbolem Polski ambitnej, Polski z aspiracjami. Projekt CPK był wielkim marzeniem różnych pokoleń państwa polskiego. O tym, że możemy myśleć wysoko, o Polsce wielkiej, która jest jednym organizmem, połączonym sieciami kolejowymi. I ja chcę takiej Polski – mówił Nawrocki.

– Chcę być liderem Polski ambitnej, Polski stawiającej sobie wysokie cele, a projekt CPK, dzisiaj tak opiłowywany przez obecną władzę, miał być nie tylko kołem zamachowym polskiej gospodarki, przełamywać pułapkę średniego rozwoju, dawać nam możliwości gospodarcze i ekonomiczne, ale był też tym marzeniem, wokół którego skupiały się różne środowiska polityczne – kontynuował.

– Tak, będę prezydentem, który jest liderem myślenia o Polsce ambitnej, Polsce z aspiracjami. Dlatego z pełną odpowiedzialnością, z wdzięcznością za pracę stowarzyszenia "Tak dla CPK", podpiszę dzisiaj to zobowiązanie. Bardzo się cieszę także, że w moim sztabie wyborczym, jednym z moich bardzo bliskich współpracowników jest minister Marcin Horała, który jest polityczną twarzą projektu CPK – dodał.

Prezes stowarzyszenia "Tak dla CPK" Maciej Wilk podkreślił, że postulaty skierowano do obu kandydatów na prezydenta – Karola Nawrockiego oraz Rafała Trzaskowskiego. – Prezydent ma bardzo dużo narzędzi, by takie cele realizować. Czas przestawić polską gospodarkę z zasysania kapitału do Polski na rzecz ekspansji zagranicznej, inwestowania polskich firm za granicą, a prezydent może być pierwszym, który otworzy drzwi na zagranicę polskim przedsiębiorcom – wyjaśnił.

