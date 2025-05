Nawrocki popiera postulaty ws. CPK. "Zapraszam na spotkanie"

"Popieram te postulaty. Zapraszam na spotkanie jutro, żeby je podpisać. Mój sztab skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów" – tak wspierany przez PiS kandydat na prezydenta skomentował postulaty stowarzyszenia.

Wcześniej stowarzyszenie przedstawiło listę swoich żądań. Wśród nich "podjęcie przez prezydenta RP zobowiązania do inspiracji i koordynacji narodowego wysiłku modernizacyjnego – aktywne wykorzystanie prerogatyw ustrojowych, autorytetu i inicjatywy ustawodawczej". Organizacja chce też, aby prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy "zobowiązującej władze publiczne do pełnej i priorytetowej realizacji Programu CPK".

Program ten obejmuje m.in. budowę CPK w najszybszym terminie, budowę komponentu Cargo City oraz Airport City wokół Centralnego Portu". W postulatach zapisano też zwoływanie przez przyszłego prezydenta, co najmniej raz na kwartał, Rady Gabinetowej poświęconej strategicznym projektom rozwojowym. Prezydent RP miałby się też zaangażować w pozyskiwanie inwestorów na rzecz CPK i innych projektów strategicznych oraz rozwojowych.

Stowarzyszenie chce, aby prezydent objął swoim patronatem konkurs urbanistyczny na zagospodarowanie terenów po zlikwidowanym w przyszłości Lotnisku Chopina.

Wilk: Musimy być ambitni

"Liczymy, że przyszły Prezydent zostanie nie tylko patronem CPK, ale też podejmie rolę inspiratora i przywódcy polskiego wysiłku modernizacyjnego. Porzućmy kompleksy i samoograniczenie. Polski ROZWÓJ musi być ambitny – Polska ma potencjał do rywalizacji z największymi. Dlatego tym bardziej istotne jest wyłączenie polityki rozwojowej poza ramy bieżącego, partyjnego sporu. Jesteśmy przekonani, że nasze postulaty nie powinny być przedmiotem kontrowersji. Liczymy na poparcie oraz zobowiązanie do realizacji ze strony obu Kandydatów" – napisał szef stowarzyszenia, Maciej Wilk.

