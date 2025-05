"Ja nie tylko to podpiszę...". Nawrocki o postulatach Mentzena

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów głosowania kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 31,36 proc. głosów, a kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki – 29,54 proc. głosów. Trzecie miejsce zajął kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen (14,81 proc.).

Ten ostatni złożył propozycję Rafałowi Trzaskowskiemu i Karolowi Nawrockiemu ws. ewentualnego przekazania swojego poparcia w II turze wyborów. – Jeżeli chcecie spróbować przekonać moich wyborców do tego, by oddali głos właśnie na was, to was obydwu zapraszam na rozmowę na mój kanał na YouTube. Chętnie się z wami spotkam i zadam kilka pytań, żeby moi wyborcy dowiedzieli się trochę więcej o was – podkreślił Mentzen.

Kandydat Konfederacji zapowiedział również, że poprosi Trzaskowskiego i Nawrockiego o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami jego wyborców.

Nawrocki: Będziemy dyskutować o postulatach Mentzena

Do deklaracji Mentzena, zawierającej osiem postulatów, odniósł się podczas spotkania w gminie Koneck Karol Nawrocki.

– Ja nie tylko to podpiszę, ale będziemy wokół tych punktów dyskutować. To dyskusja o tym, jakie mamy wizje na temat konkretnych punktów. Przypominam że część z nich jest także częścią mojego programu wyborczego, więc do zasadniczej części myślę, że moje zdanie i Mentzena w toku kampanii wyborczej nie różniło się ze sobą – mówił kandydat PiS, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Karol Nawrocki odniósł się również do słów Donalda Tuska.

– Jeśli słyszę, że Donald Tusk mówi coś o propagandzie Władimira Putina i widzę go kroczącego na molo w Sopocie z Putinem i Angelą Merkel, pompującego euro w Federację Rosyjską za rosyjski gaz, to tak wewnętrznie się uśmiecham – powiedział prezes IPN. – Donald Tusk nie powinien w kwestii ulegania Władimirowi Putinowi chyba się wypowiadać, a szczególnie jeśli wypowiada się w kierunku człowieka, który przez Putina jest ścigany listem gończym – dodał.

Sondaż: Nawrocki faworytem drugiej tury

Z nowego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że Karol Nawrocki wygrywa w drugiej turze wyborów prezydenckich z Rafałem Trzaskowskim.

"Po zakończeniu pierwszej tury wyborów prezydenckich OGB prezentuje sondaż II tury z 16 maja 2025 roku. Wyniki pokazują, jak kształtuje się poparcie dla kandydatów przed decydującym starciem 1 czerwca" – czytamy w komunikacie OGB.

Z badania wynika, że w drugiej turze Karol Nawrocki wygrywa z wynikiem 51,5 proc. Rafał Trzaskowski może liczyć na 48,5 proc. głosów wyborców.

Czytaj też:

Rozmowa Mentzen-Nawrocki. Ostra reakcja na komunikat TVN24Czytaj też:

Co mówią wewnętrzne sondaże? Polityk PiS: Jestem optymistą