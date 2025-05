Wiemy, co zrobi Mentzen przed drugą turą. "Nie ma lepszego sposobu"

We wtorek o 12:00, na konferencji prasowej w Sejmie, Sławomir Mentzen miał ujawnić, któremu kandydatowi udzieli poparcia w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jeden z liderów Konfederacji zdecydował się jednak wcześniej zamieścić na platformie YouTube film, w którym przedstawił swoją propozycję dla Rafała Trzaskowskiego oraz Karola Nawrockiego.

– Wiele osób zastanawia się, co teraz zrobię. Czy poprę jednego z kandydatów, czy nikogo nie poprę. Mam pełną świadomość tego, że wyborcy mają swoje rozumy i decyzje podejmują całkowicie samodzielnie. Nie ma czegoś takiego jak przerzucanie głosów. Żaden z kandydatów nie dysponuje głosami swoich wyborców – mówił Mentzen.

Mentzen zaprasza Nawrockiego i Trzaskowskiego na rozmowę

– Wiem, że wielu z was już wie, co zrobi w drugiej turze, a część cały czas się zastanawia. W związku z czym uważam, że mógłbym wam pomóc podjąć decyzję, co należy zrobić w drugiej turze – oświadczył polityk Konfederacji. – Stąd moja propozycja do dwóch moich byłych już kontrkandydatów, Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Waszym zadaniem na najbliższe prawie dwa tygodnie jest przekonanie moich wyborców, że warto oddać głos właśnie na was. To jest wasza robota – powiedział.

– Pomyślałem, że wam w tym pomogę. Moi wyborcy nie bardzo czerpią informacje z waszych telewizji. (...) Jeżeli chcecie spróbować przekonać moich wyborców do tego, by oddali głos właśnie na was, to was obydwu zapraszam na rozmowę na mój kanał na YouTube. Chętnie się z wami spotkam i zadam kilka pytań, żeby moi wyborcy dowiedzieli się trochę więcej o was – przekazał Mentzen.

– Wydaje mi się, że zdecydowana większość moich wyborców nie do końca wie, jakie macie poglądy na poszczególne tematy. (...) Wydaje mi się, że nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców, niż pojawienie się na moim kanale – podkreślił.

Mentzen chce, by kandydaci podpisali deklarację. 8 punktów

Sławomir Mentzen zapowiedział również, że poprosi Trzaskowskiego i Nawrockiego o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami jego wyborców. Dokument zawiera osiem punktów:

Nie podpiszę żadnej ustawy która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta

Kandydat Konfederacji zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich. Otrzymał 2 902 287 głosów (14,81 proc.).

