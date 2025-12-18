"Mierzi i obrzydza". Pisarz o postawie Brauna

W najnowszym sondażu OGB dla Stan 360 Korona Grzegorza Brauna z wynikiem 11 proc. prześcignęła Konfederację i zajęła trzecie miejsce w zestawieniu.

Z badania wynika, że największym poparciem cieszy się nadal Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 35,3 proc. respondentów. Drugie miejsce już tradycyjnie przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Na formację Jarosława Kaczyńskiego wskazało 31,2 proc. ankietowanych.

Z kolei partia Grzegorza Brauna po raz pierwszy w historii prześcignęła formację Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Na Konfederację Korony Polskiej planuje obecnie głosować aż 11,2 proc. respondentów, co jest absolutnie rekordowym wynikiem dla tego ugrupowania. Tymczasem sojusz Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego cieszy się poparciem na poziomie 10,7 proc.

Piekara: Braun to cyniczny i cwany macher

Do rosnącej popularności Grzegorza Brauna i jego formacji odniósł się w mediach społecznościowych znany pisarz Jacek Piekara.

"Grzegorz Braun, jak sądzę, nie jest wcale tak głupi i fanatyczny, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. To cyniczny i cwany macher polityczny, który odgrywa teatrzyk, by zjednać sobie, oprócz porządnych patriotów, również największych świrów, oszołomów i hejterów, z reguły ludzi podatnych na teorie spiskowe i mających mizerne pojęcie o realnym świecie" – napisał autor poczytnych książek na portalu X. "Mierzi mnie i obrzydza, zwłaszcza jego śliska, powierzchowna pobożność i ciężko mi zrozumieć, jak ktokolwiek może się na nią nabierać" – zaznaczył.

Piekara podkreślił, że "wypowiedzi Brauna przeciwko NATO czy sojuszowi z USA" uważa za "kuriozalne, głupie i szkodliwe". Pisarz wyraził zdziwienie, że "jest jakaś grupa Polaków, którym te bzdury się podobają".

Pisarz: Tragedią dla Polski jest Tusk, a nie Braun jako wicepremier

"Nie przeraża mnie jednak hipotetyczna obecność Brauna w rządzie. Za dużo bardziej szkodliwą dla Polski uważam postkomunistyczną, mentalnie bolszewicką 'Koalicję 13-go grudnia'. I Braun w porównaniu z nią byłby wręcz oddechem ulgi, przyzwoitości i rozsądku, zwłaszcza że podzielam większość idei, które wyznają środowiska Konfederacji i Korony" – czytamy we wpisie.

Jacek Piekara podkreślił, że nie boi się Grzegorza Brauna, choć rozumie, że "politykom PiS i Konfederacji łatwiej byłoby rządzić w duecie, a nie w triumwiracie". Jak sam przyznaje, zdecydowanie wolałby rząd bez Brauna.

"Tragedią dla Polski jest jednak premier Tusk, a nie możliwość, że Braun zostanie ministrem czy wicepremierem" – zaznaczył pisarz.

