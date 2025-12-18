Ziemkiewicz: "GW" robi z Cenckiewicza wariata. Lisicki: Wyższy poziom wojny z prezydentem

– Jesteśmy już tak długo komentatorami, że nic nas nie powinno dziwić, a na pewno nie jest nas w stanie zdziwić to, co wyprawia "Gazeta Wyborcza" – mówi Paweł Lisicki.

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" opublikowała informacje z niejawnych dokumentów dotyczących zdrowia Sławomira Cenckiewicza. Wojciech Czuchnowski napisał, że poznał nazwy leków, których przyjmowanie szef BBN rzekomo zataił przed służbami w ankiecie bezpieczeństwa. Publikacja spotkała się z lawiną oburzenia. O natychmiastowe wszczęcie postępowania ws. wycieku danych zwróciła się do organów ścigania Naczelna Izba Lekarska. Wczesnym wieczorem o wszczęciu postępowania w tej sprawie poinformowała stołeczna prokuratura.