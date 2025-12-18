Niemiecka gazeta uderza w Żurka. "Wije się"

Berlińska lewicowa gazeta "Die Tageszeitung" ("TAZ") powołuje się na wywiad, jakiego stacji TOK FM udzielił szef polskiego resortu sprawiedliwości. Jak wskazuje dziennik, prokurator generalny "przedstawił tezę, że pary tej samej płci mogą zawierać za granicą fikcyjne małżeństwa, które nie powinny być uznawane w Polsce". "TAZ" wskazuje, że zdaniem Żurka "nie do końca" możliwe będzie zarejestrowanie w Polsce związku pary jednopłciowej, zawartego za granicą.

"Wielu gejów i lesbijek w Polsce z niecierpliwością czeka na to, jak ich centrolewicowy rząd zareaguje na najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, zgodnie z którym wszystkie państwa UE, a więc również Polska, mają uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte za granicą i wpisać je do rejestru małżeństw w urzędzie stanu cywilnego" – czytamy w "Die Tageszeitung".

Jak wskazuje Deutsche Welle, postawę polskiego ministra określono jako "wicie się".

Kolejna niespełniona obietnica Tuska

Korespondentka niemieckiego dziennika Gabriele Lesser przypomina, że choć dwa lata temu premier Donald Tusk obiecał jeszcze w czasie kampanii wyborczej, że "przywróci prawa kobiet, znacznie ograniczone przez poprzedni rząd", a także "poprawi sytuację prawną" społeczności LGBTQ+, to "jednak jak dotąd nic się nie wydarzyło".

Dziennik zwraca jednocześnie uwagę, że nowy minister sprawiedliwości "od końca listopada wielokrotnie zapewniał, że Polska wdroży wyrok TSUE". "Jednocześnie głośno dywaguje, jak można by to obejść" – czytamy na łamach "Die Tageszeitung".

"Z pierwotnego projektu nie pozostało wiele. Nawet w tytule ustawy nie może pojawić się słowo 'homo'. Oficjalnie geje i lesbijki w Polsce będą wkrótce nazywani 'osobami najbliższymi'" – grzmi berlińska gazeta.

Polski rząd ma kłopoty. Niemcy punktują

Z kolei "Sueddeutsche Zeitung" zwracał uwagę w listopadzie br., że Tusk wciąż nie zrealizował odwrócenia skutków reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonej w czasach rządów PiS. "Trybunał Konstytucyjny pozostaje w rękach sędziów zbliżonych do PiS i nie można go uznać za niezależny" – twierdzi "Sueddeutsche Zeitung".

Niemieccy dziennikarze zwracają uwagę na spadek zaufania społecznego do rządu. Jak podkreślają, właśnie z tego powodu doszło do zmian w jego składzie. Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości zastąpił Waldemar Żurek.

Jak podkreśla "Sueddeutsche Zeitung", Tusk pilnie potrzebuje widocznych sukcesów. "Dotychczasowe osiągnięcia, takie jak wprowadzenie renty wdowiej czy refundacja programu in vitro, nie wystarczają do odbudowy społecznego poparcia" – czytamy.

Czytaj też:

Kłopoty Tuska. Ciekawe słowa w niemieckiej gazecieCzytaj też:

TSUE żąda uznawania "homomałżeństw" w Polsce. Co oznacza dla nas wyrok?