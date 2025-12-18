Kierownictwo PiS reaguje na spory w partii. "Nie przynosi nikomu chluby"

"W związku z obrzydliwymi insynuacjami rozpoczęła się inicjatywa posłów, niezależnie od frakcji i różnic zdań w innych sprawach, zbierająca podpisy pod wnioskiem o usunięcie Jacka Kurskiego z Prawa i Sprawiedliwości" – poinformował w czwartek na platformie X europoseł PiS Waldemar Buda.

Na jego wpis szybko zareagował sam zainteresowany. "Waldek, najpierw opłać składki, a potem bierz się za wyrzucanie z Prawa i Sprawiedliwości" – napisał były prezes TVP.

Kierownictwo PiS apeluje

Głos w sprawie zabrał rzecznik prasowy PiS. – Jeżeli ktoś podejmuje taką inicjatywę, to ma wyraźnie złą wolę. Tego rodzaju pomysł sprawia wrażenie scenariusza realizowanego na zamówienie drugiej strony sceny politycznej. Dziwię się, że pan Buda się w to wpisuje – oznajmił.

– Każdy wpis, publiczne wypowiedzi dotyczące spraw wewnętrznych szkodzą naszemu obozowi, co de facto wpisuje się w oczekiwania dzisiaj rządzącej Polską szkodliwej koalicji – stwierdził Rafał Bochenek, pytany przez Polską Agencję Prasową o spory między frakcjami w PiS-ie. W imieniu kierownictwa partii zaapelował o "zaniechanie tych złych, nieprzemyślanych działań i wypowiedzi". Jak wyjaśnił, podejmowanie "tego rodzaju dyskusji i inicjatyw z całą pewnością nie przynosi nikomu chluby i żadnych korzyści, a szkodzi nie tylko środowisku patriotycznemu, ale Polsce".

Kurski atakuje Morawieckiego

Jacek Kurski umieścił w poniedziałek na platformie X kilka obszernych wpisów, w których m.in. zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu nielojalność wobec partii i jej kierownictwa oraz realizowanie własnych ambicji politycznych.

Były prezes TVP wytknął także wiceprezesowi Prawa i Sprawiedliwości, że "demonstracyjnie odmówił stawiennictwa na bardzo ważnym posiedzeniu władz PiS" i "organizuje konkurencyjne imprezy w kraju, a nawet zaprosił parlamentarzystów na odrębne wobec spotkania opłatkowego na Nowogrodzkiej – swoje, własne tego samego dnia na mieście". Według Kurskiego, były premier "ewidentnie realizuje jakiś plan. Zachowuje się przy tym tak jakby się czegoś strasznie bał. A strach jest złym doradcą".

We wtorek Kurski opublikował kolejny wpis na X, w którym zapowiedział usunięcie swoich wcześniejszych komentarzy dotyczących Morawieckiego i sytuacji na prawicy. Jednocześnie podkreślił, że – w jego ocenie – osiągnęły one zamierzony efekt, a mianowicie "wzmocnienie przekonania, że podporządkowujemy swoje ambicje dobru obozu patriotycznego".

