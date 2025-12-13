Szłapka: Rząd PiS, Konfederacji i Brauna to najbardziej szkodliwy scenariusz

Szłapka udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej". Wskazując na – jego zdaniem – sukcesy dwóch lat rządu Donalda Tuska, mówił też o zagrożeniach dla Polski. Jak stwierdził, takim jest możliwy, przyszły rząd prawicy.

"PiS z Konfederacją i Braunem u władzy to najbardziej szkodliwy scenariusz dla Polski, przed którym trzeba bronić Polaków. Co do przekroczenia progu wyborczego przez naszych koalicjantów – nie wiadomo w jakiej konfiguracji pójdziemy do wyborów w 2027 r. Będziemy dalej konsekwentnie pracować. Robimy, nie gadamy. Inflacja jest niższa. Program in vitro działa. Ludzie odczuwają poprawę sytuacji gospodarczej. Budujemy strategiczną inwestycję 'Port Polska', dzieje się dużo na kolei. Startuje budowa elektrowni atomowej. Udało nam się znormalizować i odbudować naszą pozycję w Unii Europejskiej. Płyną do Polski fundusze europejskie. Będziemy robić jeszcze więcej przez dwa lata, żeby skrajna prawica nie wygrała i nie wyprowadziła Polski z Unii Europejskiej"

– zapowiedział.

Szłapka: Wzmacnianie gospodarki odpowiedzią na wzrost prawicy

Rzecznik rządu pytany, co zrobi koalicja, aby nie dopuścić prawicy do władzy, zapowiedział konsekwencję i pracę. "Koalicja działa, jest stabilna, mimo że mamy różne wrażliwości, więc wspólne stanowisko zawsze się uciera. Przyspieszyły kwestie infrastrukturalne, budowa Portu Polska, kwestie dotyczące naszej energetyki, mamy inwestycje w energetykę wiatrową na morzu i przyspieszenie energetyki wiatrowej na lądzie, kwestie budowy elektrowni jądrowej i kwestie modernizacji sieci przesyłowej. To są inwestycje długofalowe w nasze bezpieczeństwo i w naszą konkurencyjność. Stabilna sytuacja przyciąga nowe inwestycje, również w nasze bezpieczeństwo. 5 proc. PKB na obronność, Tarcza Wschód z naszej inicjatywy. To nasza prezydencja w UE dopięła program SAFE, czyli 43 miliardy euro dla Polski na inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy" – wyliczył Szłapka.

