Kłopoty Tuska. Ciekawe słowa w niemieckiej gazecie

"Po niemal dwóch latach sprawowania urzędu premier Donald Tusk podejmuje działania wobec wysokich rangą polityków i współpracowników poprzedniego rządu PiS" – czytamy na łamach niemieckiego dziennika "Sueddeutsche Zeitung".

Niemiecka gazeta przypomniała, że na Węgrzech przebywa były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.

Tusk wciąż nie zrealizował tej obietnicy

Dziennik wskazuje, że Tusk wciąż nie zrealizować odwrócenia skutków reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonej w czasach rządów PiS. "Trybunał Konstytucyjny pozostaje w rękach sędziów zbliżonych do PiS i nie można go uznać za niezależny" – twierdzi "Sueddeutsche Zeitung".

Niemieccy dziennikarze zwracają uwagę na spadek zaufania społecznego do rządu. Jak podkreślają, właśnie z tego powodu doszło do zmian w jego składzie. Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości zastąpił Waldemar Żurek.

Jak podkreśla "Sueddeutsche Zeitung", Tusk pilnie potrzebuje widocznych sukcesów. "Dotychczasowe osiągnięcia, takie jak wprowadzenie renty wdowiej czy refundacja programu in vitro, nie wystarczają do odbudowy społecznego poparcia" – czytamy.

Dziennik przypomina, że "Tusk obiecał ściganie byłych polityków rządowych i ich pomocników, jednak trwa to dłużej, niż wielu wyborców by sobie życzyło". Jako przykład gazeta wskazuje Daniela Obajtka, któremu prokuratura postawiła w środę zarzut wyrządzenia spółce Orlen S.A. szkody majątkowej w łącznej kwocie 393,6 tys. zł.

PiS może wrócić do władzy. Nowy sondaż

Zdecydowana większość Polaków uważa, że PiS ma szansę na powrót do władzy w 2027 roku – wskazuje najnowsze badanie. Co ciekawe, taki wariant zakładają również wyborcy koalicji rządzącej.

Jak wynika z sondażu United Surveys by IBRiS, zrealizowanego na zlecenie Wirtualnej Polski, 67,5 proc. Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na powrót do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 r.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 19,8 proc. respondentów, a "raczej tak" – 47,7 proc. badanych.

Innego zdania jest 22,2 proc. Polaków. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 4,3 proc. ankietowanych, natomiast "raczej nie" — 17,9 proc..

Tylko 10,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

