Ziobro ujawnił szokujące informacje o Tusku. "Opinia publiczna nie wie"

Zbigniew Ziobro podkreślił, że „opinia publiczna nie wie o wszystkich sprawach”, które miały dotyczyć podejrzeń korupcyjnych i łapówkarstwa na „wielką skalę”.

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny przypomniał, że sprawa Sławomira Nowaka, byłego szefa gabinetu politycznego Donalda Tuska, zakończyła się aresztowaniem polityka w ramach śledztwa, które nadzorował.

Pytany o to, dlaczego postępowania nie zakończyły się aktem oskarżenia, Zbigniew Ziobro odparł, że „nie chodzi o zemstę i szukanie pretekstu, tylko uczciwe prowadzenie postępowania”.

– My, w odróżnieniu od Donalda Tuska, nie wkraczaliśmy do jego domu i nie wyważaliśmy drzwi. Prowadziliśmy postępowanie w sposób rozsądny, mając świadomość, że niektórzy mogą składać fałszywe zeznania, by uzyskać np. status świadka koronnego – tłumaczył.

Poinformował, że w toku prowadzonych postępowań pojawiały się osoby, które obciążały Donalda Tuska, także w kontekście przyjęcia łapówki w czasie, gdy pełnił funkcję premiera. – Były takie osoby i były takie sprawy, w których Tusk też był obciążany przyjęciem łapówki. Ale to nie znaczy, że w każdym wypadku musieliśmy im dawać wiarę – wyjaśnił.

Zbigniew Ziobro przypomniał również o sprawie Tomasza Grodzkiego, byłego marszałka Senatu. – Jak pan wyjaśni, że działa uczciwy wymiar sprawiedliwości, jeżeli blisko 200 świadków, które obciąża pana Grodzkiego z zarzutami korupcyjnymi, w tym wymuszaniu łapówek i sprawa jest zamiatana pod dywan przez tę prokuraturę, którą nielegalnie przejął pan Tusk? – zapytał.

Sejm za zatrzymaniem i aresztowaniem Ziobry

W piątek Sejm uchylił immunitet posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Polityk aktualnie czasowo przebywa w Budapeszcie. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom ABW.

