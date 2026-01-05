"Zarzuty sztucznie namnażane". Bosak o Ziobrze

W poniedziałek (22 grudnia 2025 r.) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył do 15 stycznia decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Powodem było niedołączenie materiałów niejawnych do wniosku prokuratury. Jak mówił w rozmowie z dziennikarzami prok. Piotr Woźniak, te niedostarczone "nie miały znaczenia do rozstrzygnięcia sprawy", ale przyznał, że sąd powinien mieć wgląd we wszystko i "to był błąd".

Śledczy zarzucają Ziobrze popełnienie 26 przestępstw w związku z nadzorem nad działalnością Funduszu Sprawiedliwości. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności. Polityk odrzuca wszystkie zarzuty. Twierdzi, że to zemsta polityczna.

W listopadzie Ziobro zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka i podległych mu prokuratorów w sprawie ujawnienia tajemnicy śledztwa. Chodzi o ujawnienie dziennikarzom pełnej treści wniosku prok. Woźniaka o wyrażenie zgody na pociągnięcie byłego szefa MS do odpowiedzialności karnej.

Zarzuty dla Ziobry. Bosak: Wydaje mi się, że poszło polecenie

Do sprawy byłego ministra sprawiedliwości odniósł się w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– My analizowaliśmy te zarzuty. Uważam, że ta liczba jest absolutnie przestrzelona, że to są zarzuty w dużej mierze, nie mówię że każdy, ale że w dużej mierze sztucznie namnażane – powiedział polityk Konfederacji na antenie Telewizji Republika. – Wydaje mi się, że tam poszło takie polecenie, żeby stawiać tych zarzutów jak najwięcej – dodał.

Bosak zapytany o to, kto jego zdaniem jest największym zwycięzcą 2025 roku w polskiej polityce, odpowiedział: "Odpowiedź jest moim zdaniem dosyć prosta – prezydent Karol Nawrocki".

– Został prezydentem i bo pierwszy okres jego prezydentury jest – jak myślę – dla wielu, którzy bardzo negatywnie się o nim wypowiadali, zależnie jakie mają intencje, pozytywnym zaskoczeniem lub zimnym prysznicem – powiedział wicemarszałek Sejmy. – To znaczy radzi sobie dobrze – dodał.

