Mocny komunikat NBP. "Bank jest niezależny i apolityczny"

Prezydent Karol Nawrocki, zanim odmówił podpisania ustawy o SAFE, złożył w Sejmie własny projekt, który zakłada finansowanie wojska ze środków pozyskanych z zysku ze sprzedaży złota kupionego w ostatnich latach przez Narodowy Bank Polski pod wodzą Adama Glapińskiego. Nawrocki swoją propozycję nazywa "polskim SAFE 0 procent".

Według Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta, przy mądrym gospodarowaniu rezerwami NBP można, bez ich uszczuplania, wygenerować w najbliższych 4-5 latach kwotę ok. 200 mld zł po to, żeby przekierować je do proponowanego przez prezydenta Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych.

Zdaniem rządu, prezydencka propozycja nie ma źródeł finansowania, ponieważ NBP od kilku lat wykazuje straty. W opinii premiera Donalda Tuska i szefa MSZ Radosława Sikorskiego, prezydenckie weto wobec SAFE oznacza zagrożenie polexitem.

Ważny komunikat NBP

Poniżej publikujemy komunikat rzecznika NBP, Macieja Antesa:

"Narodowy Bank Polski wyczerpująco przedstawił kwestie możliwości finansowania potrzeb zbrojeniowych Polski, w pełni prezentując swoje stanowisko w tej sprawie. Wszystkie materiały i wypowiedzi są dostępne na stronie internetowej NBP.

W dyskusji, która przybiera polityczny charakter, Narodowy Bank Polski, jako niezależny i apolityczny bank centralny, nie może i nie będzie uczestniczyć. Dzięki przewidującej, zapobiegliwej i trafnej polityce NBP w ubiegłych latach możliwa jest teraz realizacja projektu, który zapewni dziesiątki miliardów złotych corocznie w ciągu kilku kolejnych lat na rzecz polskiego rządu w celu finansowania szybkiej budowy silnej polskiej armii. Jest to możliwe, gdyż NBP zarobił i zgromadził odpowiednie do tego celu fundusze.

Jednocześnie Narodowy Bank Polski pozostaje w gotowości, aby służyć sprawie stabilności i bezpieczeństwa ekonomicznego i militarnego Polski w warunkach ponadpolitycznego konsensusu narodowego i podtrzymuje swoje propozycje zgłoszone w tym obszarze. Propozycje Narodowego Banku Polskiego powstały w wyniku działania w warunkach wyższej racji stanu – potrzeby wzmocnienia bezpieczeństwa Polaków oraz pilnej potrzeby finansowania zbrojeń w Polsce w warunkach rosnącego zagrożenia dla naszej suwerenności.

Proponowane działania Narodowego Banku Polskiego nie uszczupliłyby rezerw dewizowych NBP i byłyby realizowane w zgodzie ze wszystkimi przepisami prawa obowiązującymi NBP i w granicach mandatu jego działalności. Przypominamy jednocześnie, że proponowane nadzwyczajne działania miałyby charakter wyjątkowy i niepowtarzalny".

NIK wchodzi z kontrolą do NBP. Reakcja na "SAFE 0 procent"?

NIK ma przeprowadzić "bezprecedensową" kontrolę w NBP. Najwyższa Izba Kontroli skontroluje "całość działalności instytucji", czyli to, w jaki sposób Narodowy Bank Polski wydaje swój roczny budżet w wysokości ponad 2 mld zł i dlaczego umowy zewnętrzne kosztują go setki milionów złotych – podała w czwartek "Rzeczpospolita".

Gazeta wskazała, że będzie to "pierwsza taka kontrola" NIK w NBP. Czynności będą bowiem prowadzone już według nowych zasad, jakie wprowadził nowo powołany prezes NIK Mariusz Haładyj. "Bezprecedensowa kontrola potrwa aż rok" – czytamy.

